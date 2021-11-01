İngiliz şarkıcı Ed Sheeran: Çocukken eşcinsel olduğumu düşünüyordum

'Man Man Man' adlı bir podcast programına konuk olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran çocukken hiçbir zaman büyük ölçüde maskülen hissetmediğini ve eşcinsel olabileceğini düşündüğünü anlattı. "Kesinlikle güçlü bir feminen tarafım var. Müzikal tiyatro seviyorum, pop müzik seviyorum, Britney Spears seviyorum. Maskülen tarafım muhtemelen bira içmek ve maç izlemenin ötesine geçmez. Küçükken biraz eşcinsel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı. Spor konusunda da kadınların mücadele ettiği kategorileri tercih ettiğini söyleyen Sheeran 'tüm erkeklerin ortak noktalarından' görülen araba sevgisine "Güzel arabalar hoşuma gidiyor ama araba insanı değilim" sözleriyle mesafeli olduğunu gösterdi.
Yeni stüdyo albümü '='i 29 Ekim'de piyasaya süren müzisyen Ed Sheeran maskülenlik ve cinsiyet normları hakkındaki görüşlerini paylaştı.
'Man Man Man' adlı bir podcast programına konuk olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran çocukken hiçbir zaman büyük ölçüde maskülen hissetmediğini ve eşcinsel olabileceğini düşündüğünü anlattı. "Kesinlikle güçlü bir feminen tarafım var. Müzikal tiyatro seviyorum, pop müzik seviyorum, Britney Spears seviyorum. Maskülen tarafım muhtemelen bira içmek ve maç izlemenin ötesine geçmez. Küçükken biraz eşcinsel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.
Spor konusunda da kadınların mücadele ettiği kategorileri tercih ettiğini söyleyen Sheeran 'tüm erkeklerin ortak noktalarından' görülen araba sevgisine "Güzel arabalar hoşuma gidiyor ama araba insanı değilim" sözleriyle mesafeli olduğunu gösterdi.
“I have a definite feminine side, to the point that when I was a kid I thought I was gay for a bit. I love musical theatre, I love pop music, I love Britney Spears...I am not a car guy. I like a nice car, but I’m not a car guy,”