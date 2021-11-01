Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/ingilterede-iki-tren-carpisti-12-yarali-1050356038.html
İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı
İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T01:25+0300
2021-11-01T01:27+0300
dünya
ingiltere
tren kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050356095_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_38c88a2dc3d51e36f82e6c320629431e.jpg
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050356095_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_37e0535283e1c556a2b663ca49e5c472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, tren kazası

İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı

01:25 01.11.2021 (güncellendi: 01:27 01.11.2021)
© İHAİngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İHA
Abone ol
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.
Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:30Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim
02:06Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
01:51Rus Dışişleri: Lavrov ve İtalyan mevkidaşı G20’de Libya ve Afganistan’ı görüştü
01:25İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı
00:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü
00:20Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
00:16Zonguldak Valisi: Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz, bu halkın mehtere ihtiyacı var
00:04Fatih Terim: Marcao'nun yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz
DünParmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
DünAlmanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı
DünABD Başkanı Biden'dan G20 sonrası açıklama: Nükleer müzakerelerin çözümü, İran'ın eylemlerine bağlı
DünAnkara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası
DünMuğla'da 21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
DünTaliban, teslim olan 65 IŞİD mensubunu affetti
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabına takdim yazısı kaleme aldı
DünBakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı
DünMacron, balıkçı krizine dair İngiltere'yi uyardı: Misilleme önlemlerini hayata geçiririz
DünBakan Soylu: Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz
DünEkrem İmamoğlu, Galatasaray - Gaziantep maçını ilk kez stadyuma giden kız çocuklarıyla izledi
DünG20 Liderler Zirvesi sona erdi: 'Aşırı ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması için çalışma sözü'