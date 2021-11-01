https://tr.sputniknews.com/20211101/irkcilik-karsiti-profesor-beyazlarin-kabul-almak-icin-siyah-olduklari-yalanini-soyledigini-savundu-1050379072.html
Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
ABD’de ırk çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda ırkçılık karşıtı aktivist kimliğiyle bilinen Prof. Ibram Kendi, sosyal medyada ‘kendi kendini baltaladığı’... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:59+0300
2021-11-01T16:59+0300
2021-11-01T17:07+0300
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Söz konusu eleştiriler, Boston Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Kendi'nin, The Hill'de yayınlanan bir makaleyi paylaşmasının ardından geldi. Yayınlanan makalede, ülkedeki beyaz öğrencilerin yüzde 34’ünün üniversitelere başvuru sürecinde ırksal azınlık olduklarını ifade ettikleri belirtiliyor. Başvuruda ırksal azınlık olduğunu belirten öğrencilerin yüzde 77’sinin de üniversiteye kabul aldığına yer veriliyor. Sosyal medya kullanıcıları, ırkçılık karşıtı aktivistler ve araştırmacılar, eğer bir beyazın ırkı hakkında yalan söyleyerek ayrıcalığa sahip olacağını düşünüyorsa, ülkede yıllardan beri tartışılan ve adalet talep eden azınlık mücadelesini boşa çıkartacağı anlamına geldiğini ifade etti. Bunun da oldukça gerçekçi olmayan bir düşünce olduğunun altını çizdi.Kısa sürede sosyal medyada tepki çeken bu paylaşımın ardından Ibram Kendi, konuyla alakalı tweet’i sildi ancak onlarca kişi, profesörün hayatını adadığı çalışmaları adeta baltaladığını ifade ederek eleştirdi. Söz konusu eleştiriler arasında, eğer beyaz ‘ayrıcalığı’ bu kadar belirleyici bir faktörse, o zaman beyaz öğrenciler neden başka bir ırka ait oldukları yalanına başvurarak ayrıcalıklı olacaklarını düşünüyor tepkisi geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kendi'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ırkçılık çalışmalarının tamamen tersi niteliğinde ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20200625/black-lives-matter-lideri-abd-bize-istedigimizi-vermezse-bu-sistemi-yakar-kul-ederiz-1042326432.html
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floyd protestoları: irkçılık karşıtı gösteriler abd geneline yayıldı , black lives matter (blm)
Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
16:59 01.11.2021 (güncellendi: 17:07 01.11.2021)
ABD’de ırk çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda ırkçılık karşıtı aktivist kimliğiyle bilinen Prof. Ibram Kendi, sosyal medyada ‘kendi kendini baltaladığı’ gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Söz konusu eleştiriler, Kendi'nin beyazların üniversitede kabul almak için 'yalan' söylediği belirtilen makaleyi savunmasının ardından geldi.
Söz konusu eleştiriler, Boston Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Kendi'nin, The Hill'de yayınlanan bir makaleyi paylaşmasının ardından geldi. Yayınlanan makalede, ülkedeki beyaz öğrencilerin yüzde 34’ünün üniversitelere başvuru sürecinde ırksal azınlık olduklarını ifade ettikleri belirtiliyor. Başvuruda ırksal azınlık olduğunu belirten öğrencilerin yüzde 77’sinin de üniversiteye kabul aldığına yer veriliyor.
Sosyal medya kullanıcıları, ırkçılık karşıtı aktivistler ve araştırmacılar, eğer bir beyazın ırkı hakkında yalan söyleyerek ayrıcalığa sahip olacağını düşünüyorsa, ülkede yıllardan beri tartışılan ve adalet talep eden azınlık mücadelesini boşa çıkartacağı anlamına geldiğini ifade etti. Bunun da oldukça gerçekçi olmayan bir düşünce olduğunun altını çizdi.
Kısa sürede sosyal medyada tepki çeken bu paylaşımın ardından Ibram Kendi, konuyla alakalı tweet’i sildi ancak onlarca kişi, profesörün hayatını adadığı çalışmaları adeta baltaladığını ifade ederek eleştirdi. Söz konusu eleştiriler arasında, eğer beyaz ‘ayrıcalığı’ bu kadar belirleyici bir faktörse, o zaman beyaz öğrenciler neden başka bir ırka ait oldukları yalanına başvurarak ayrıcalıklı olacaklarını düşünüyor tepkisi geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kendi'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ırkçılık çalışmalarının tamamen tersi niteliğinde ifadelerini kullandı.