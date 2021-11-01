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İsrail, tam aşılı turistlere kapılarını açtı
İsrail, tam aşılı turistlere kapılarını açtı
Kovid-19 salgını sürecinde sıkı tedbirler uygulayan İsrail, tam aşılı yabancı turistlere kapılarını yeniden açma kararı aldı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:23+0300
2021-11-01T11:23+0300
dünya
israil
turist
aşı
koronavirüs
kovid-19
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bir kapanma sürecine giren İsrail, tam aşılı yabancı turistlere kapılarını açtı.Ülkeye seyahatlerinden en geç 6 ay önce çift doz aşılanmış turistlerin kabul edileceği belirtiliyor.Bununla beraber takviye doz almış ya da yakında zaman Kovid-19'u atlattıklarına dair kanıt sunanlar da ülkeye kabul edilecek.Ülkenin önemli turistik kenti Kudüs'te karar heyecanla karşılandı.Kudüs Belediye Başkanı Fleur Hasan-Nahoum, süreç boyunca kenti ziyaret etmek isteyenlerden her gün talepler aldığını dile getirdi.Hasan-Nahoum, "Buraya gelme yönündeki talep her zaman mevcuttu ama açılma tarihi birkaç kez ertelendi. Bu yüzden insanlar, açılma resmileşene kadar bilet rezervasyonu yapmaktan çekindi" ifadelerini kullandı.Yetkili, "Kudüs en güzel antik kentlerden biri ve sunacağı çok şey var. Tarihin katmanlar halindeki geçmişini, heyecan verici bir gelecekle birleştiriyoruz. Doğu ve Batı'yı birleştiren mutfak, müzik ve şahane konukseverlikle gurur duyuyoruz. Burada asla sıkılmazsınız" dedi.İsrail, ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra geçen yıl ilişkilerini normalleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den gelen turistlere güveniyor.İki Körfez ülkesi yakın zamanda Tel Aviv ile aşılılar için 'eşi görülmemiş' bir seyahat koridoru anlaşmasına imza atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/israil-sputnik-v-ile-asilanan-kisilerin-ulkeye-girmesine-izin-vermeyi-planliyor-1049949660.html
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israil, turist, aşı, koronavirüs, kovid-19

İsrail, tam aşılı turistlere kapılarını açtı

11:23 01.11.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail - turist
İsrail - turist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Kovid-19 salgını sürecinde sıkı tedbirler uygulayan İsrail, tam aşılı yabancı turistlere kapılarını yeniden açma kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bir kapanma sürecine giren İsrail, tam aşılı yabancı turistlere kapılarını açtı.
Ülkeye seyahatlerinden en geç 6 ay önce çift doz aşılanmış turistlerin kabul edileceği belirtiliyor.
Bununla beraber takviye doz almış ya da yakında zaman Kovid-19'u atlattıklarına dair kanıt sunanlar da ülkeye kabul edilecek.
Ülkenin önemli turistik kenti Kudüs'te karar heyecanla karşılandı.
Kudüs Belediye Başkanı Fleur Hasan-Nahoum, süreç boyunca kenti ziyaret etmek isteyenlerden her gün talepler aldığını dile getirdi.
Hasan-Nahoum, "Buraya gelme yönündeki talep her zaman mevcuttu ama açılma tarihi birkaç kez ertelendi. Bu yüzden insanlar, açılma resmileşene kadar bilet rezervasyonu yapmaktan çekindi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, "Kudüs en güzel antik kentlerden biri ve sunacağı çok şey var. Tarihin katmanlar halindeki geçmişini, heyecan verici bir gelecekle birleştiriyoruz. Doğu ve Batı'yı birleştiren mutfak, müzik ve şahane konukseverlikle gurur duyuyoruz. Burada asla sıkılmazsınız" dedi.
İsrail, ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra geçen yıl ilişkilerini normalleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den gelen turistlere güveniyor.
İki Körfez ülkesi yakın zamanda Tel Aviv ile aşılılar için 'eşi görülmemiş' bir seyahat koridoru anlaşmasına imza atmıştı.
Rusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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