https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-hayvana-siddet-kopegini-sokak-ortasinda-dovdu-1050359455.html

İstanbul'da hayvana şiddet: Köpeğini sokak ortasında dövdü

İstanbul'da hayvana şiddet: Köpeğini sokak ortasında dövdü

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, hayvanseverler köpeği... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T09:52+0300

2021-11-01T09:52+0300

2021-11-01T09:51+0300

yaşam

istanbul

saldırı

köpek

esenyurt

darp

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İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta bir sitede hayvana şiddet vakası yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sahibi olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü.Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bir kişini köpeğe tekme tokat dövdüğü görüldü."BU YAPTIĞI VİCDANSIZLIK"Hayvansever Seda Gökmen, "Yaklaşık 6 yıldır bu sitede yaşıyorum. Kendim yaşam hakkı savunucusuyum. Sitenin içindeki bütün kedilerin, köpeklerin bakımını ben yapıyorum. Dün gece saat 03.00 sıralarında, sahipli bir köpeğin sahibi tarafından dövüldüğünün videosu bana geldi. Videoda köpeğe sahibi tarafından dayak atılıyordu. Bir cana sahip olmak o cana zulüm, eziyet, dayak atma hakkını vermiyor" dedi.Gökmen şikayetçi olduklarını belirtip, "5199 ve 7332 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kişinin kimlik tespitinin yapılması ve adli ceza almasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum resmi olarak. Süreci takip edeceğim. Buradan söylemek istediğim şu ki, sahipli hayvanların, sahipsiz hayvanlara nazaran Türk Ceza Kanunu'nunda iki kat ceza alacaklarını bilmeleri. Bu yaptığı vicdansızlık yenilir yutulur değil" şeklinde konuştu..

istanbul

esenyurt

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istanbul, saldırı, köpek, esenyurt, darp