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https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-minibusler-taksiye-cevriliyor-1050369429.html
İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor
İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sayısını arttırmak için atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürecek. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:44+0300
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ibb
taksi
dolmuş
minibüs
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İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmişti.
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ibb, taksi, dolmuş, minibüs, ukome

İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor

13:44 01.11.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sayısını arttırmak için atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürecek.
İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.
Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmişti.
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