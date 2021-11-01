https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-minibusler-taksiye-cevriliyor-1050369429.html

İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor

İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sayısını arttırmak için atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürecek. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:44+0300

2021-11-01T13:44+0300

2021-11-01T13:44+0300

türkiye

ibb

taksi

dolmuş

minibüs

ukome

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İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmişti.

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ibb, taksi, dolmuş, minibüs, ukome