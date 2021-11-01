Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulun-enflasyonu-yuzde-20yi-asti-1050366254.html
İstanbul'un enflasyonu yüzde 20'yi aştı
İstanbul'un enflasyonu yüzde 20'yi aştı
İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3.29, yıllık yüzde yüzde 20.76 artış gösterdi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:35+0300
2021-11-01T12:35+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
ekim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104131/36/1041313638_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fa763f490a1e23ba31e6a385dbbf4818.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni ekim ayı verilerini açıkladı. TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip edilen İTO fiyat artışları, enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. İstanbul'da ekimde gıda fiyatları yüzde 4'ün üzerinde gösterirken, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 20'yi aştı.İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3,29 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 20,76 zirvesine ulaştı. İTO verilerine göre; toptan fiyatlar ekimde aylık bazda aylık yüzde 2,76; yıllık bazda yüzde 29,12 arttı.Aylık gıda fiyatları yüzde 4.2 arttıPerakende fiyatlarda bir önceki aya göre gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış yaşandı.Enerji maddeleri grubunda yüzde 6.5 artışEkim ayında aylık bazda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.Eylül ayında ise aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 artış olmuştu. Yüzde 19.77 aynı zamanda son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu verisine işaret ediyordu.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104131/36/1041313638_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b64f5fac6927db7c729e5076b2edda48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, enflasyon, ekim

İstanbul'un enflasyonu yüzde 20'yi aştı

12:35 01.11.2021
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
Abone ol
İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3.29, yıllık yüzde yüzde 20.76 artış gösterdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni ekim ayı verilerini açıkladı.
TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip edilen İTO fiyat artışları, enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. İstanbul'da ekimde gıda fiyatları yüzde 4'ün üzerinde gösterirken, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 20'yi aştı.
İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3,29 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 20,76 zirvesine ulaştı. İTO verilerine göre; toptan fiyatlar ekimde aylık bazda aylık yüzde 2,76; yıllık bazda yüzde 29,12 arttı.

Aylık gıda fiyatları yüzde 4.2 arttı

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış yaşandı.

Enerji maddeleri grubunda yüzde 6.5 artış

Ekim ayında aylık bazda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.
Eylül ayında ise aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 artış olmuştu. Yüzde 19.77 aynı zamanda son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu verisine işaret ediyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:27Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘mış gibi yapıyor’ olmadık
13:25Fahrettin Altun: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
13:23İngiliz şarkıcı Ed Sheeran: Çocukken eşcinsel olduğumu düşünüyordum
13:08Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu
13:06300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
13:01Tayland, 18 ay süren kısıtlamalardan sonra turistlere kapılarını yeniden açtı
13:00Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım, milletimizin dertlerinden habersizsin
12:55Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanı oldu
12:45Ezoterik tarot uzmanı Erşen: Tarot kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik ifadesidir
12:43Öğrencilere verilen ev ödevi, velileri rahatsız etti: Walker'ın eserleri 'müstehcen'
12:38Prof. Dr. Serhan Sakarya: Aşı karşıtlarına yaptırım uygulanmalı, izole edilmeliler
12:35İstanbul'un enflasyonu yüzde 20'yi aştı
12:35'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'
12:26Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı
12:26Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık
12:25Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları
12:23Medvedev: Rusya’da pandeminin beşinci aşamasındayız
12:18Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Alkole zam geldi
12:09Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin
12:09MSB: F-35'lerle ilgili ikinci toplantının birkaç ay içinde ABD'de yapılması planlanıyor