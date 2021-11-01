https://tr.sputniknews.com/20211101/kilicdaroglundan-erdogana-ey-gozleri-bidena-gulen-sahsim-milletimizin-dertlerinden-habersizsin-1050367227.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım, milletimizin dertlerinden habersizsin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım, milletimizin dertlerinden habersizsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:00+0300

2021-11-01T13:00+0300

2021-11-01T13:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

joe biden

zam

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Doğalgaz ve LGP'ye gelen zamların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından açıklamalar yaptı. "Zamlar durmuyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin." dedi. Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, joe biden, zam