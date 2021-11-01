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Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Gaziantep'te, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T05:43+0300
2021-11-01T05:43+0300
türkiye
gaziantep
kavga
komşu
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Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evlerinden getirdiği av tüfekleri ile birbirlerine ateş açtı. Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
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gaziantep, kavga, komşu

Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

05:43 01.11.2021
© DHAGaziantep'te, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Gaziantep'te, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evlerinden getirdiği av tüfekleri ile birbirlerine ateş açtı. Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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