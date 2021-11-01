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Konya’da Hristiyanların kutsal mekanı 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor
Konya’da Hristiyanların kutsal mekanı 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor
Adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği, Konya'daki tarihi Listra Antik Kenti kazılarına başlanıyor. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T04:23+0300
2021-11-01T04:23+0300
yaşam
türkiye
konya
antik
kazı
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Konya’nın merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesi'nin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulunan, adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği tarihi Listra Antik Kenti kazıları için start verildi.Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek kazıların yüzey taramaları büyük ölçüde tamamlandı.Antik kent ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, şehrin Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kurulduğunu belirtti.Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyorAziz Pavlus’un burayı ziyareti ile tarihteki öneminin arttığının altını çizen Mimiroğlu, “Listra, tarihi zenginliğinin yanı sıra adının İncil’de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip. Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tapınaklar, kiliseler, taş eserler kentin güzelliğini, gücünü ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Hüyük kentin tam merkezinde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce batılı arkeologlar burada kazı yapmayı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 150 yıldır çok istenmesine rağmen kazı yapılamayan bu bölge, Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak” diye konuştu.Mimiroğlu, stratejik bir noktada zengin su ve tarım arazilerine sahip, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Listra’da ayrıca Selçuklu dönemine ait eserler olduğunu da belirterek çalışmalar nihayetlendiğinde bunların da şehir turizmine kazandırılacağını kaydetti.Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, öğretim üyesi İlker Mete Mimiroğlu ve kazı ekibiyle birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Hristiyanlık öncesi ve sonrasının önemli kentlerinden biri olan Listra’da başlayan çalışmaların kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, yürütülen yüzey çalışmalarının ve raporların hazırlanmasının hemen akabinde bölgede kazıların başlayacağının müjdesini verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/perre-antik-kentinde-1500-yillik-iskeletler-bulundu-1050344386.html
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türkiye, konya, antik, kazı

Konya’da Hristiyanların kutsal mekanı 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor

04:23 01.11.2021
© DHAAdı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği, Konya'daki tarihi Listra Antik Kenti kazılarına başlanıyor.
Adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği, Konya'daki tarihi Listra Antik Kenti kazılarına başlanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği, Konya'daki tarihi Listra Antik Kenti kazılarına başlanıyor.
Konya’nın merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesi'nin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulunan, adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği tarihi Listra Antik Kenti kazıları için start verildi.
Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek kazıların yüzey taramaları büyük ölçüde tamamlandı.
Antik kent ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, şehrin Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kurulduğunu belirtti.

Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor

Aziz Pavlus’un burayı ziyareti ile tarihteki öneminin arttığının altını çizen Mimiroğlu, “Listra, tarihi zenginliğinin yanı sıra adının İncil’de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip. Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tapınaklar, kiliseler, taş eserler kentin güzelliğini, gücünü ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Hüyük kentin tam merkezinde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce batılı arkeologlar burada kazı yapmayı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 150 yıldır çok istenmesine rağmen kazı yapılamayan bu bölge, Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak” diye konuştu.
Mimiroğlu, stratejik bir noktada zengin su ve tarım arazilerine sahip, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Listra’da ayrıca Selçuklu dönemine ait eserler olduğunu da belirterek çalışmalar nihayetlendiğinde bunların da şehir turizmine kazandırılacağını kaydetti.
Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, öğretim üyesi İlker Mete Mimiroğlu ve kazı ekibiyle birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Hristiyanlık öncesi ve sonrasının önemli kentlerinden biri olan Listra’da başlayan çalışmaların kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, yürütülen yüzey çalışmalarının ve raporların hazırlanmasının hemen akabinde bölgede kazıların başlayacağının müjdesini verdi.
1500 yıllık insan iskeleti bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık iskeletler bulundu
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