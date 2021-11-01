Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma’da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi yararlı olarak nitelendirdi, Amerikan liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını ilettiğini, görüşmede ayrıca iki liderin yakın gelecekteki temaslarının görüşüldüğünü ifade etti.“Başkan Joe Biden ile dün kısa fakat yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını iletti, ilerideki temaslara odaklandığını vurguladı” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rus Dışişleri batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerileri iletti’Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerilerini ilettiklerini ve onlardan yanıt beklediklerini söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:
G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi yararlı olarak tanımlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikan liderin Rus mevkidaşı Putin’e selamlarını ilettiğini, görüşmede ayrıca iki liderin yakın gelecekteki temaslarının görüşüldüğünü belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma’da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi yararlı olarak nitelendirdi, Amerikan liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını ilettiğini, görüşmede ayrıca iki liderin yakın gelecekteki temaslarının görüşüldüğünü ifade etti.
“Başkan Joe Biden ile dün kısa fakat yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını iletti, ilerideki temaslara odaklandığını vurguladı” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca bu temasların öngörülebilir gelecekte nasıl kurulabileceğini de kısaca tartıştık. Bu mesajı şimdiden Başkan Putin'e ilettim. Bunun ileride ajandalarımızı ayarlamak için faydalı olacağını düşünüyorum.”
‘Rus Dışişleri batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerileri iletti’
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerilerini ilettiklerini ve onlardan yanıt beklediklerini söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:
“Biz meselenin her zaman herhangi bir etkinlikte değil, o etkinliğin içeriğinde olduğunu düşünüyoruz. ‘Normandiya formatında’ bir sonraki temasın, hangi düzeyde olursa olsun kapsamlı bir şekilde nasıl hazırlanacağına dair önerilerimizi meslektaşlarımıza ilettik. Kendilerinden yanıt bekliyoruz. Bir an önce buluşmak gerektiğini söylüyorlar, ancak bekledikleri sonuçlara ilişkin vizyonlarını bize henüz iletmiş değiller.”