https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-biden-ile-rusya-ve-abd-liderlerinin-temaslarini-gorustum-mesajini-putine-ilettim-1050356365.html

Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim

Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim

G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi yararlı olarak tanımlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikan liderin Rus mevkidaşı Putin’e... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T02:30+0300

2021-11-01T02:30+0300

2021-11-01T02:30+0300

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sergey lavrov

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma’da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi yararlı olarak nitelendirdi, Amerikan liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını ilettiğini, görüşmede ayrıca iki liderin yakın gelecekteki temaslarının görüşüldüğünü ifade etti.“Başkan Joe Biden ile dün kısa fakat yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e selamlarını iletti, ilerideki temaslara odaklandığını vurguladı” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rus Dışişleri batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerileri iletti’Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın batılı meslektaşlarına Normandiya formatında görüşme ile ilgili önerilerini ilettiklerini ve onlardan yanıt beklediklerini söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:

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abd, rusya, sergey lavrov