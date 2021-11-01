Lavrov: Kiev, Rusya'yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass'ı karıştırmaya çalışıyor

“Ukrayna Silahlı Güçlerinin Komutanı bu silahların kullanıldığını söylüyor, Savunma Bakanıysa böyle bir şey olmadığını belirtiyor. Bana öyle geliyor ki Ukrayna’da şu anda Minsk anlaşmalarını doğrudan ihlal etmek suretiyle bombardıman düzenleyerek ne kadar havalı olduklarını göstermenin mi, yoksa Minsk anlaşmalarına hâlâ uyduklarını beyan etmenin mi kendileri için daha kârlı olacağının muhakemesini yapıyorlar.”