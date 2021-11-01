Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz

Rossiya 24 kanalında konuşan Lavrov, “Her şeyden önce komşu ülkelerde istikrarsızlığa, terör ve uyuşturucu tehdidinin Afganistan’dan buralara yayılmasına müsaade etmememiz, bu tehditleri Afganistan’ın içinde bastırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu ülkelerde istikrarın korunmasının Rusya için önem teşkil ettiğini belirten Lavrov, “Zira Orta Asya’daki müttefiklerimizle aramızda bir sınır yok, neredeyse tamamıyla vizesiz geçiş söz konusu” dedi. Taliban, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin en büyük görevinin Afganistan’la komşu olan Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlığa ve terörün yayılmasına izin vermemek olduğunu söyledi.
Rossiya 24 kanalında konuşan Lavrov, “Her şeyden önce komşu ülkelerde istikrarsızlığa, terör ve uyuşturucu tehdidinin Afganistan’dan buralara yayılmasına müsaade etmememiz, bu tehditleri Afganistan’ın içinde bastırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu ülkelerde istikrarın korunmasının Rusya için önem teşkil ettiğini belirten Lavrov, “Zira Orta Asya’daki müttefiklerimizle aramızda bir sınır yok, neredeyse tamamıyla vizesiz geçiş söz konusu” dedi.
Taliban, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.