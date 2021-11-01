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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-terorun-afganistandan-yayilmasina-izin-vermemeliyiz--1050362730.html
Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz
Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin en büyük görevinin Afganistan’la komşu olan Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlığa ve terörün yayılmasına izin... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:30+0300
2021-11-01T11:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
afganistan
terör
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Rossiya 24 kanalında konuşan Lavrov, “Her şeyden önce komşu ülkelerde istikrarsızlığa, terör ve uyuşturucu tehdidinin Afganistan’dan buralara yayılmasına müsaade etmememiz, bu tehditleri Afganistan’ın içinde bastırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu ülkelerde istikrarın korunmasının Rusya için önem teşkil ettiğini belirten Lavrov, “Zira Orta Asya’daki müttefiklerimizle aramızda bir sınır yok, neredeyse tamamıyla vizesiz geçiş söz konusu” dedi. Taliban, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.
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rusya, sergey lavrov, afganistan, terör

Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz

11:30 01.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin en büyük görevinin Afganistan’la komşu olan Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlığa ve terörün yayılmasına izin vermemek olduğunu söyledi.
Rossiya 24 kanalında konuşan Lavrov, “Her şeyden önce komşu ülkelerde istikrarsızlığa, terör ve uyuşturucu tehdidinin Afganistan’dan buralara yayılmasına müsaade etmememiz, bu tehditleri Afganistan’ın içinde bastırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu ülkelerde istikrarın korunmasının Rusya için önem teşkil ettiğini belirten Lavrov, “Zira Orta Asya’daki müttefiklerimizle aramızda bir sınır yok, neredeyse tamamıyla vizesiz geçiş söz konusu” dedi.
Taliban, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.
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