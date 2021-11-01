https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-terorun-afganistandan-yayilmasina-izin-vermemeliyiz--1050362730.html

Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz

Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin en büyük görevinin Afganistan’la komşu olan Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlığa ve terörün yayılmasına izin... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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taliban kontrolünde afganistan

rusya

sergey lavrov

afganistan

terör

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Rossiya 24 kanalında konuşan Lavrov, “Her şeyden önce komşu ülkelerde istikrarsızlığa, terör ve uyuşturucu tehdidinin Afganistan’dan buralara yayılmasına müsaade etmememiz, bu tehditleri Afganistan’ın içinde bastırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu ülkelerde istikrarın korunmasının Rusya için önem teşkil ettiğini belirten Lavrov, “Zira Orta Asya’daki müttefiklerimizle aramızda bir sınır yok, neredeyse tamamıyla vizesiz geçiş söz konusu” dedi. Taliban, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.

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rusya, sergey lavrov, afganistan, terör