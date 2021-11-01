https://tr.sputniknews.com/20211101/liderlerin-iklim-aciliyetiyle-yuzlesmesi-istenen-mektuba-1-milyon-imza-1050383277.html
Liderlerin 'iklim aciliyetiyle yüzleşmesi' istenen mektuba 1 milyon imza
Liderlerin 'iklim aciliyetiyle yüzleşmesi' istenen mektuba 1 milyon imza
İklim aktivistleri Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota ve Mitzi Tan'ın liderlerden 'iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini' talep ettiği açık mektuba... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:04+0300
2021-11-01T19:04+0300
2021-11-01T19:04+0300
dünya
çevre
imza
açıklama
kampanya
felaket
iklim
greta thunberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050383252_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e499d59cf8c85ca298e60d936344d6fb.jpg
Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz koordinasyonunda organize edilen açık mektup imza etkinliğine dünya çapında destek geldi.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) resmi açılışının yapıldığı Liderler Zirvesi öncesinde, mektubu kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişi imzaladı.Aktivist Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik açıklanan taahhütlerin somut adımlar atılmadığı sürece bir işe yaramayacağını belirterek, "Biz, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinden uzağız. Hükümetler ise birçok yerde hala fosil yakıtlar için milyarlar harcayarak krizi daha da artırıyor. Liderlerin iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini bekliyoruz. Dünyanın daha önce görmediği emisyon azaltımlarını hedefleyen ve 1,5 derecelik hedefe ulaşmak için hızlı, etkili adımlar atmasını talep ediyoruz. En kötü senaryolardan kaçınmak için hala şansımız var. Tabi değişim için hazırsak" ifadelerini kullandı.Aktivist Nakate de hükümetlerin kolaylıkla kömür santrali açabildiğini belirterek, "Hükümetler için yeni kömür santrali açmak, boru hatları döşemek ve kendi çocuklarının dahi geleceğini düşünmeden gezegene zarar vermek neden bu kadar kolay? Liderlerin iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybeden insanlar olduğunu kabul etmek neden bu kadar zor? Artık en kırılgan olanlar için mücadele etmenin zamanı" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211019/greta-thunberg-iklim-icin-dans-etti-asla-vazgecmeyecegim-1049961274.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050383252_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_fb54bf8b6b91adb1a4d0f796560c6909.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çevre, imza, açıklama, kampanya, felaket, iklim, greta thunberg
Liderlerin 'iklim aciliyetiyle yüzleşmesi' istenen mektuba 1 milyon imza
İklim aktivistleri Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota ve Mitzi Tan'ın liderlerden 'iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini' talep ettiği açık mektuba yaklaşık 1 milyon kişi imza attı.
Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz koordinasyonunda organize edilen açık mektup imza etkinliğine dünya çapında destek geldi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) resmi açılışının yapıldığı Liderler Zirvesi öncesinde, mektubu kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişi imzaladı.
Aktivist Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik açıklanan taahhütlerin somut adımlar atılmadığı sürece bir işe yaramayacağını belirterek, "Biz, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinden uzağız. Hükümetler ise birçok yerde hala fosil yakıtlar için milyarlar harcayarak krizi daha da artırıyor. Liderlerin iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini bekliyoruz. Dünyanın daha önce görmediği emisyon azaltımlarını hedefleyen ve 1,5 derecelik hedefe ulaşmak için hızlı, etkili adımlar atmasını talep ediyoruz. En kötü senaryolardan kaçınmak için hala şansımız var. Tabi değişim için hazırsak" ifadelerini kullandı.
Aktivist Nakate de hükümetlerin kolaylıkla kömür santrali açabildiğini belirterek, "Hükümetler için yeni kömür santrali açmak, boru hatları döşemek ve kendi çocuklarının dahi geleceğini düşünmeden gezegene zarar vermek neden bu kadar kolay? Liderlerin iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybeden insanlar olduğunu kabul etmek neden bu kadar zor? Artık en kırılgan olanlar için mücadele etmenin zamanı" değerlendirmesinde bulundu.