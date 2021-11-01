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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211101/lpgye-49-kurus-zam-1050377729.html
LPG'ye 49 kuruş zam
LPG'ye 49 kuruş zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:36+0300
2021-11-01T16:36+0300
2021-11-01T16:36+0300
ekonomi
zam
lpg
otogaz
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara’da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir’de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
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zam, lpg, otogaz
LPG'ye 49 kuruş zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara’da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir’de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.