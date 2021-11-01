https://tr.sputniknews.com/20211101/lpgye-49-kurus-zam-1050377729.html

LPG'ye 49 kuruş zam

LPG'ye 49 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:36+0300

2021-11-01T16:36+0300

2021-11-01T16:36+0300

ekonomi

zam

lpg

otogaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103714/02/1037140263_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1425d491b9a1fe109d85d0c0bcd0e909.jpg

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara’da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir’de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, lpg, otogaz