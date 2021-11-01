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Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık
Sonbahar ile birlikte köylerde kışa hazırlık telaşı başlıyor. Birçok bölgede bir gelenek haline gelen bağbozumu ile kış hazırlığı yapan köylüler, yoğun mesai... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:26+0300
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Sonbahar mevsimi, köylüler için yoğun bir emek sürecinin başlangıcı oluyor. Ekim ayı ile birlikte köylerde başlayan telaş, günlerce sürerek kış için erzak depolanıyor. Bu hazırlıklardan biri de bağbozumu. Yıllardan bu yana süregelen ve birçok bölgede kültür haline gelen bağbozumu, köylüler için yoğun bir emek sürecinin adı. Bu geleneği yaşatan kentlerden biri de Mardin. Mardin’in köylerinde Ekim ayının ilk haftasında başlayan bağbozumu, köylerde ay sonuna kadar devam ediyor. Neredeyse Mardin’in tüm köylerinde yapılan bağbozumu, hem kış için erzak hem de gelir kapısı oluyor. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
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Sertaç Kayar
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mardin, üzüm, galeri, erzak , фото

Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık

12:26 01.11.2021
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Sonbahar ile birlikte köylerde kışa hazırlık telaşı başlıyor. Birçok bölgede bir gelenek haline gelen bağbozumu ile kış hazırlığı yapan köylüler, yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm topluyor. Toplanan üzüm eziliyor, elde edilen şire ile pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapılıyor.
Sonbahar mevsimi, köylüler için yoğun bir emek sürecinin başlangıcı oluyor. Ekim ayı ile birlikte köylerde başlayan telaş, günlerce sürerek kış için erzak depolanıyor. Bu hazırlıklardan biri de bağbozumu.
Yıllardan bu yana süregelen ve birçok bölgede kültür haline gelen bağbozumu, köylüler için yoğun bir emek sürecinin adı. Bu geleneği yaşatan kentlerden biri de Mardin.
Mardin’in köylerinde Ekim ayının ilk haftasında başlayan bağbozumu, köylerde ay sonuna kadar devam ediyor.
Neredeyse Mardin’in tüm köylerinde yapılan bağbozumu, hem kış için erzak hem de gelir kapısı oluyor.
© Sputnik / Sertaç KayarMardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yaylabaşı, Yeşilalan ve Pınardere gibi köylerde Ekim ayının ilk haftasında başlayan bağbozumu, neredeyse bir ay sürüyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yaylabaşı, Yeşilalan ve Pınardere gibi köylerde Ekim ayının ilk haftasında başlayan bağbozumu, neredeyse bir ay sürüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarSabahın ilk ışıklarında uyanan köylüler, at ve eşeklerine yükledikleri bidonlarla bağın yolunu tutuyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Sabahın ilk ışıklarında uyanan köylüler, at ve eşeklerine yükledikleri bidonlarla bağın yolunu tutuyor.
© SputnikBu süreçte en büyük rolü kadınlar oynuyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik
Bu süreçte en büyük rolü kadınlar oynuyor.
© SputnikBağda üzüm toplayan kadınlar, üzüm ile doldurdukları kovaları, ezme işleminin yapıldığı yere götürüyor. Ezme işini de genellikle erkekler yapıyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik
Bağda üzüm toplayan kadınlar, üzüm ile doldurdukları kovaları, ezme işleminin yapıldığı yere götürüyor. Ezme işini de genellikle erkekler yapıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÜzümün ezilmesinin ardından elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk için büyük kazanlarda kaynatılıyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Üzümün ezilmesinin ardından elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk için büyük kazanlarda kaynatılıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarPestil ve sucuklu ceviz için şirenin üzerine un katılıp kıvamına gelinceye kadar karıştırılıyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Pestil ve sucuklu ceviz için şirenin üzerine un katılıp kıvamına gelinceye kadar karıştırılıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKıvamına gelen karışıma bölgede ‘pelul’ adı veriliyor. Pelul adı verilen karışım özel olarak hazırlanan çarşafların üzerine ince bir tabaka şeklinde dağıtılıyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kıvamına gelen karışıma bölgede ‘pelul’ adı veriliyor. Pelul adı verilen karışım özel olarak hazırlanan çarşafların üzerine ince bir tabaka şeklinde dağıtılıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÇarşafa dağıtılan pelul kurutulmaya bırakılıyor, ardından çarşaftan kaldırılarak pestil elde ediliyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çarşafa dağıtılan pelul kurutulmaya bırakılıyor, ardından çarşaftan kaldırılarak pestil elde ediliyor.
© Sputnik / Sertaç KayarCeviz içinin asılı olduğu ipler kazana birkaç kez bandırılarak kurutulup cevizli sucuk elde ediliyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ceviz içinin asılı olduğu ipler kazana birkaç kez bandırılarak kurutulup cevizli sucuk elde ediliyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKöylüler, elde ettikleri ürünlerin bir kısmını kış için kendine ayırırken, ihtiyaç fazlasını ise satıyor.
Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Köylüler, elde ettikleri ürünlerin bir kısmını kış için kendine ayırırken, ihtiyaç fazlasını ise satıyor.
Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
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