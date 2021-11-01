https://tr.sputniknews.com/20211101/mardin-koylerinde-bagbozumu-ile-kisa-hazirlik-1050365791.html

Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık

Mardin köylerinde bağbozumu ile kışa hazırlık

Sonbahar ile birlikte köylerde kışa hazırlık telaşı başlıyor. Birçok bölgede bir gelenek haline gelen bağbozumu ile kış hazırlığı yapan köylüler, yoğun mesai... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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Sonbahar mevsimi, köylüler için yoğun bir emek sürecinin başlangıcı oluyor. Ekim ayı ile birlikte köylerde başlayan telaş, günlerce sürerek kış için erzak depolanıyor. Bu hazırlıklardan biri de bağbozumu. Yıllardan bu yana süregelen ve birçok bölgede kültür haline gelen bağbozumu, köylüler için yoğun bir emek sürecinin adı. Bu geleneği yaşatan kentlerden biri de Mardin. Mardin’in köylerinde Ekim ayının ilk haftasında başlayan bağbozumu, köylerde ay sonuna kadar devam ediyor. Neredeyse Mardin’in tüm köylerinde yapılan bağbozumu, hem kış için erzak hem de gelir kapısı oluyor. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.

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2021

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