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Medvedev: Rusya’da pandeminin beşinci aşamasındayız
Medvedev: Rusya’da pandeminin beşinci aşamasındayız
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın bahardan bu yana koronavirüs pandemisinin beşinci aşamasında olduğunu ifade etti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:23+0300
2021-11-01T12:23+0300
koronavirüs
rusya
dmitriy medvedev
pandemi
koronavirüs
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Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalesinde, “Pandeminin beşinci aşamasına bu bahar girdik. O zamandan beri devam ediyor. Test sayılarının yüksek olması da göz önünde bulundurulduğunda, şimdilerde vaka sayılarında yeni bir artış gözlemliyoruz. Vaka sayısında yüksek dalgalanmalar mevcut, neredeyse kritik seviyede, toplu aşılama da sürüyor” ifadelerini kullandı. Medvedev, yeni koşullarda düşünerek, ölçüp tartarak karar alınması ve pandemi ile mücadele tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanıyor.
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rusya, dmitriy medvedev, pandemi, koronavirüs

Medvedev: Rusya’da pandeminin beşinci aşamasındayız

12:23 01.11.2021
© REUTERSDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın bahardan bu yana koronavirüs pandemisinin beşinci aşamasında olduğunu ifade etti.
Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalesinde, “Pandeminin beşinci aşamasına bu bahar girdik. O zamandan beri devam ediyor. Test sayılarının yüksek olması da göz önünde bulundurulduğunda, şimdilerde vaka sayılarında yeni bir artış gözlemliyoruz. Vaka sayısında yüksek dalgalanmalar mevcut, neredeyse kritik seviyede, toplu aşılama da sürüyor” ifadelerini kullandı.
Medvedev, yeni koşullarda düşünerek, ölçüp tartarak karar alınması ve pandemi ile mücadele tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanıyor.
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