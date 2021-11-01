https://tr.sputniknews.com/20211101/merkel-paris-iklim-anlasmasinin-21-yuzyilin-ortasina-kadar-uygulanmasini-istedi-1050384835.html

Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi

Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi

Almanya Başbakanı Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanması çağrısında bulundu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:51+0300

2021-11-01T19:51+0300

2021-11-01T19:51+0300

dünya

bm

angela merkel

glasgow

açıklama

zirve

karbon salımı

iklim

cop 26

karbon emisyonu

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir konuşma yaptı.İklim değişikliğine karşı mücadelede sadece hükümetlerin faaliyetlerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Merkel, insanların hayatında ve işlerinde kapsamlı bir dönüşeme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.İklim değişikliğinin etkilerinin 'yıkıcı olduğunun' bilindiğini söyleyen Merkel, "Biz Paris İklim Anlaşması'nı uygulayabiliriz ve uygulamamız gerekiyor. Bunu bu yüzyılın içinde değil, G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor" dedi.Merkel, bu konuda özellikle sanayi ülkelerinin sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, bundan dolayı Almanya’nın iklimi koruma hedeflerini sıkılaştırdığını ve emisyonları 1990 seviyesine kıyasla 2030’a kadar yüzde 65 azaltmak, 2045'e kadar da sıfıra indirmek istediklerini dile getirdi.Başbakan Merkel, iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik olarak da mantıklı ve sürdürülebilir küresel araçlar bulunmasını isteyerek küresel karbon fiyatlandırmasını bu araçlar arasında gösterdi.Merkel, bu mücadelede 'hedefleri ölçmek' için somut yolların bulunması gerektiğini de kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/bidendan-iklim-zirvesinde-dunya-tarihinde-bir-donum-noktasindayiz-uyarisi-1050384216.html

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bm, angela merkel, glasgow, açıklama, zirve, karbon salımı, iklim, cop 26, karbon emisyonu