Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/merkel-paris-iklim-anlasmasinin-21-yuzyilin-ortasina-kadar-uygulanmasini-istedi-1050384835.html
Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
Almanya Başbakanı Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanması çağrısında bulundu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:51+0300
2021-11-01T19:51+0300
dünya
bm
angela merkel
glasgow
açıklama
zirve
karbon salımı
iklim
cop 26
karbon emisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1044951264_0:100:1801:1113_1920x0_80_0_0_3d634253e23ea1dc233795f4c3e4d25a.jpg
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir konuşma yaptı.İklim değişikliğine karşı mücadelede sadece hükümetlerin faaliyetlerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Merkel, insanların hayatında ve işlerinde kapsamlı bir dönüşeme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.İklim değişikliğinin etkilerinin 'yıkıcı olduğunun' bilindiğini söyleyen Merkel, "Biz Paris İklim Anlaşması'nı uygulayabiliriz ve uygulamamız gerekiyor. Bunu bu yüzyılın içinde değil, G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor" dedi.Merkel, bu konuda özellikle sanayi ülkelerinin sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, bundan dolayı Almanya’nın iklimi koruma hedeflerini sıkılaştırdığını ve emisyonları 1990 seviyesine kıyasla 2030’a kadar yüzde 65 azaltmak, 2045'e kadar da sıfıra indirmek istediklerini dile getirdi.Başbakan Merkel, iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik olarak da mantıklı ve sürdürülebilir küresel araçlar bulunmasını isteyerek küresel karbon fiyatlandırmasını bu araçlar arasında gösterdi.Merkel, bu mücadelede 'hedefleri ölçmek' için somut yolların bulunması gerektiğini de kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/bidendan-iklim-zirvesinde-dunya-tarihinde-bir-donum-noktasindayiz-uyarisi-1050384216.html
glasgow
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1044951264_92:0:1707:1211_1920x0_80_0_0_83204bc6dfc7a5e4f0f80f1850a3e923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, angela merkel, glasgow, açıklama, zirve, karbon salımı, iklim, cop 26, karbon emisyonu

Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi

19:51 01.11.2021
© REUTERS / Stefanie LoosAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
Abone ol
Almanya Başbakanı Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanması çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir konuşma yaptı.
İklim değişikliğine karşı mücadelede sadece hükümetlerin faaliyetlerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Merkel, insanların hayatında ve işlerinde kapsamlı bir dönüşeme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
İklim değişikliğinin etkilerinin 'yıkıcı olduğunun' bilindiğini söyleyen Merkel, "Biz Paris İklim Anlaşması'nı uygulayabiliriz ve uygulamamız gerekiyor. Bunu bu yüzyılın içinde değil, G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor" dedi.
Merkel, bu konuda özellikle sanayi ülkelerinin sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, bundan dolayı Almanya’nın iklimi koruma hedeflerini sıkılaştırdığını ve emisyonları 1990 seviyesine kıyasla 2030’a kadar yüzde 65 azaltmak, 2045'e kadar da sıfıra indirmek istediklerini dile getirdi.
Başbakan Merkel, iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik olarak da mantıklı ve sürdürülebilir küresel araçlar bulunmasını isteyerek küresel karbon fiyatlandırmasını bu araçlar arasında gösterdi.
Merkel, bu mücadelede 'hedefleri ölçmek' için somut yolların bulunması gerektiğini de kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
19:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:05Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
21:00AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun
20:52New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı
20:31ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
20:15Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı
20:09Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı
20:08Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi
20:01Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak
19:56TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı
19:56Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
19:51Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
19:46Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı
19:44PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu
19:41BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil, yanlışları bize yüklemeyin
19:32Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
19:26Adalet Bakanı Gül: Ötekileştiren, makbul vatandaş ayrımı yapan devlet, hukuk devleti olamaz
19:23İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor
19:18ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
19:15Vasiliy Akimkin: Rusya'da delta türünün 10 çeşidi var
19:10Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Delta yüzünden hastaneye yatış sayısı arttı