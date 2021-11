https://tr.sputniknews.com/20211101/messi-emekli-olmayi-hic-dusunmedim-1050370616.html

Messi: Emekli olmayı hiç düşünmedim

Messi: Emekli olmayı hiç düşünmedim

Ünlü futbolcu Lionel Messi, gelecek yılki Dünya Kupası'nın ardından emekli olmayı hiç aklına getirmediğini ve jübile yaptıktan sonra Barcelona'nın sportif... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T14:17+0300

2021-11-01T14:17+0300

2021-11-01T14:23+0300

spor

lionel messi

2022 dünya kupası

psg

barcelona

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050370589_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bd7e5c736154763fcadcccd8786e27f1.jpg

Ağustos ayında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e (PSG) geçen ünlü futbolcu Lionel Messi, önümüzdeki yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turvunasından sonra emekli olmayı düşünmediğini belirtti.Katalan gazetesi Sport'a röportaj veren Messi, emekliliği gündemine almadığını kaydederek, "Doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Başıma gelenlerden sonra artık güne göre ve yıla göre yaşıyorum" dedi.'Sonrasında ne olur bilmiyorum'"Dünya Kupası'nda veya sonrasında ne olacağını bilmiyorum" diyen Messi, o an neler olacağı üzerinde düşünmediğini dile getirdi.Yaklaşık 20 yılın ardından Barcelona'dan ayrılmanın önemli bir dönemeç olduğunu ancak takıma geri döneceğini ifade eden Messi, kulübün sportif direktörü olmayı umduğunu söyledi.'Barcelona'ya döneceğiz'"Yaşamak üzere Barcelona'ya döneceğiz, hayatımız orada olacak, orası kesin" diye konuşan Messi, eşinin de kendisinin de niyetinin o yönde olduğunu kaydetti.Messi, "Paris ile olan sözleşmemin bitiminden hemen sonra olur mu bilmiyorum ancak yaşamak üzere Barcelona'ya döneceğiz" ifadelerini kulandı.'Spor direktör olmayı çok isterim'Ünlü futbolcu, şöyle devam etti: "Bir noktada spor direktörü olmayı çok isterim. Barcelona'da olur mu olmaz mı bilmiyorum, olmazsa başka bir rol alırım. Ancak eğer bir olasılık varsa, kulübe yardımcı olmayı çok isterim."Messi, Barcelona'nın, La Liga'nın katı maaş limitleri nedeniyle sözleşmesini yenilememeye karar vermesinin ardından PSG'ye katılmıştı.'Barcelona'da kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım'Öte yandan Barcelona Başkanı Joan Laporta da ekim ayında Messi'nin fikrini değiştirip bedava oynamasını umduğunu söylemişti.Messi, konuya ilişkin "Orada kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir noktada benden ücretsiz oynamamı istemediler. Benden maaşımı yüzde 50 azaltmamı istediler ve bunu sorun çıkarmadan yaptım. Kulübe yardım etmeye hazırdık. Benim ve ailemin arzusu Barcelona'da kalmaktı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210918/messinin-psgden-alacagi-maas-ortaya-cikti-1049020193.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lionel messi, 2022 dünya kupası, psg, barcelona