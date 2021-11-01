https://tr.sputniknews.com/20211101/meteorolojiden-turkiyenin-her-bolgesi-icin-yagis-uyarisi-1050358028.html

Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T07:47+0300

2021-11-01T07:47+0300

2021-11-01T07:46+0300

türkiye

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

açıklama

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Kasım Pazartesi günü değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurluKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurluMALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, açıklama, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak