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Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı
Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T07:47+0300
2021-11-01T07:46+0300
türkiye
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
açıklama
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Kasım Pazartesi günü değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurluKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurluMALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, açıklama, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak

Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı

07:47 01.11.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönüne uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Kasım Pazartesi günü değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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