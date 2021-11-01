https://tr.sputniknews.com/20211101/militanlarin-saldirisi-nedeniyle-suriye-ordusundan-bir-asker-hayatini-kaybetti-1050371724.html

Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti

Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Lazkiye vilayetinin Curin bölgesinde hükümet güçlerine ait bir... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T14:37+0300

2021-11-01T14:37+0300

2021-11-01T14:37+0300

dünya

rusya

suriye

idlib

lazkiye

rusya ve suriye kurumlararası koordinasyon merkezi

vadim kulit

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Lazkiye’de teröristler tarafından Hirbet el-Arus bölgesinden Curin yerleşim birimindeki hükümet güçlerine ait bir mevziye gerçekleştirilen havan toplu saldırısı neticesinde Suriyeli bir asker hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Kulit, ayrıca El Nusra Cephesi mensubu teröristlerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde sekiz kez ateş açtığını da sözlerine ekledi.Yetkili, "İdlib’de 4, Lazkiye’de 4 kez ateş açıldı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-teroristler-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-11-kez-ates-acti-1049912915.html

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rusya, suriye, idlib, lazkiye, rusya ve suriye kurumlararası koordinasyon merkezi, vadim kulit