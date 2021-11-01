https://tr.sputniknews.com/20211101/militanlarin-saldirisi-nedeniyle-suriye-ordusundan-bir-asker-hayatini-kaybetti-1050371724.html
Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti
Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Lazkiye vilayetinin Curin bölgesinde hükümet güçlerine ait bir... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:37+0300
2021-11-01T14:37+0300
2021-11-01T14:37+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
lazkiye
rusya ve suriye kurumlararası koordinasyon merkezi
vadim kulit
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Lazkiye’de teröristler tarafından Hirbet el-Arus bölgesinden Curin yerleşim birimindeki hükümet güçlerine ait bir mevziye gerçekleştirilen havan toplu saldırısı neticesinde Suriyeli bir asker hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Kulit, ayrıca El Nusra Cephesi mensubu teröristlerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde sekiz kez ateş açtığını da sözlerine ekledi.Yetkili, "İdlib’de 4, Lazkiye’de 4 kez ateş açıldı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-teroristler-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-11-kez-ates-acti-1049912915.html
rusya
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rusya, suriye, idlib, lazkiye, rusya ve suriye kurumlararası koordinasyon merkezi, vadim kulit
Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Lazkiye vilayetinin Curin bölgesinde hükümet güçlerine ait bir mevziye havan toplarıyla yapılan saldırıda Suriyeli bir askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Lazkiye’de teröristler tarafından Hirbet el-Arus bölgesinden Curin yerleşim birimindeki hükümet güçlerine ait bir mevziye gerçekleştirilen havan toplu saldırısı neticesinde Suriyeli bir asker hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Kulit, ayrıca El Nusra Cephesi mensubu teröristlerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde sekiz kez ateş açtığını da sözlerine ekledi.
Yetkili, "İdlib’de 4, Lazkiye’de 4 kez ateş açıldı" dedi.