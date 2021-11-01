https://tr.sputniknews.com/20211101/moldova-rusyayla-borc-geri-odemesi-anlasmasi-imzalanacak-1050379208.html

Moldova: Rusya'yla borç geri ödemesi anlaşması imzalanacak

Moldova: Rusya'yla borç geri ödemesi anlaşması imzalanacak

Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spînu, Moldova ve Rusya’nın doğalgaz borçlarını inceleyeceklerini, ardından 1 Mayıs 2022 tarihinde borç geri... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T17:00+0300

2021-11-01T17:00+0300

2021-11-01T17:02+0300

moldova

ekonomi

rusya

gazprom

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Spînu, “Moldovagaz ve Gazprom, Moldovagaz şirketinin, Dinyester nehrinin sağ yakasındaki tüketicilere sağlanan doğalgazın borcunun kapatılmasıyla ilgili anlaşmayı 1 Mayıs 2022 tarihinde imzalayacaklar. Anlaşma, cezalar da dahil olmak üzere gaz borcunun beş yıl içinde geri ödenmesini şartını içerecek” açıklamasında bulundu.Yeni gaz anlaşması için Rusya’yla yapılan görüşmelerde, Transdinyester’in borçları konusunun ele alınmadığını kaydetti.Gazprom’un açıklamasına göre, Moldovagaz’ın borcu, gecikme cezaları dahil 709 milyon dolar.Gazprom ve Moldovagaz, geçtiğimiz günlerde, yeni 5 yıllık doğalgaz anlaşması ile mevcut sorunların çözümüne ilişkin bir protokol imzalamışlardı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Gazprom ile imzalanan yeni anlaşmadan memnun olduklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/peskov-rusya-moldovayla-gaz-muzakerelerinde-siyasi-sart-sunmadi-1050231270.html

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moldova, rusya, gazprom