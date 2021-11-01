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New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor
New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor
New York Times gazetesi, Beyaz Saray’ın siber güvenlik konusunda Kremlin ile bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T05:04+0300
2021-11-01T05:04+0300
dünya
abd
rusya
siber güvenlik
the new york times (nyt)
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Anne Neuberger, Kremlin’deki mevkidaşı ile bir dizi çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.Haberde, Amerikan tarafının görüşmeler sırasında Rusya'ya ABD'ye saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarının isimlerini ve diğer bilgileri verdiği ileri sürüldü.Gazeteye konuşan kaynaklar ayrıca Washington'un, siber suçlular hakkındaki bilgiler iletildikten sonra Rusya'da tutuklamaların yapılmasını umduğunu ifade etti. Bürokratlardan biri, ABD’nin bu şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siber suçlarla mücadeleye hazır olduğu konusundaki açıklamalarında ne derece ciddi olduğunu kontrol etmek istediğini anlattı.Haberde ayrıca Rusya ve ABD’nin son yıllarda silah kontrolü alanında da ciddi istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Moskova’nın İran ile nükleer anlaşma olarak adı geçen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönülmesi konusunda Washington ile ortak tutum içinde olduğunu anlatan kaynaklar, bununla birlikte Rusya’nın farklı alanlarda ‘işlerin içine ettiğini’ iddia etti.Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus bilgisayar korsanlarının bulunabileceğini ileri sürerek Moskova’dan bu kişilere karşı tedbirler almasını talep etmişti.İddiaya konu saldırılar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.
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abd, rusya, siber güvenlik, the new york times (nyt)

New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor

05:04 01.11.2021
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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New York Times gazetesi, Beyaz Saray’ın siber güvenlik konusunda Kremlin ile bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Anne Neuberger, Kremlin’deki mevkidaşı ile bir dizi çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, Amerikan tarafının görüşmeler sırasında Rusya'ya ABD'ye saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarının isimlerini ve diğer bilgileri verdiği ileri sürüldü.
Gazeteye konuşan kaynaklar ayrıca Washington'un, siber suçlular hakkındaki bilgiler iletildikten sonra Rusya'da tutuklamaların yapılmasını umduğunu ifade etti. Bürokratlardan biri, ABD’nin bu şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siber suçlarla mücadeleye hazır olduğu konusundaki açıklamalarında ne derece ciddi olduğunu kontrol etmek istediğini anlattı.
Haberde ayrıca Rusya ve ABD’nin son yıllarda silah kontrolü alanında da ciddi istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Moskova’nın İran ile nükleer anlaşma olarak adı geçen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönülmesi konusunda Washington ile ortak tutum içinde olduğunu anlatan kaynaklar, bununla birlikte Rusya’nın farklı alanlarda ‘işlerin içine ettiğini’ iddia etti.
Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus bilgisayar korsanlarının bulunabileceğini ileri sürerek Moskova’dan bu kişilere karşı tedbirler almasını talep etmişti.
İddiaya konu saldırılar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.
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