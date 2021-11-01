https://tr.sputniknews.com/20211101/oxford-sozlugu-2021-yilinin-kelimesini-acikladi-1050359102.html

Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı

Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı

Her yıl en popüler İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford İngilizce sözlüğünü hazırlayan Oxford Languages, 2021 yılının popüler kelimesini belirledi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T09:40+0300

2021-11-01T09:40+0300

2021-11-01T09:40+0300

yaşam

oxford

aşı

dünya

2020

pandemi

koronavirüs

kovid-19

biontech

2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049389487_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_cbb0b99cabda7b2faafe3656eb52a432.jpg

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021’in kelimesini belirledi. Koronavirüs aşısı sebebiyle son dönemde hem halk arasında hem de yetkililerin açıklamalarında sıklıkla kullanılan aşı kelimesinin İngilizcesinin kısaltılması olan “vax” kelimesi 2021’in kelimesi olarak açıklandı.Geçen yıl önceki dönemlere oranla iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’lerde ortaya çıkan “vax” kavramının Eylül 2021’de önceki yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldığı belirlendi. Oxford İngilizce Sözlüğü’nü de hazırlayan Oxford Languages’ın kıdemli editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor” dedi.Geçen yıllarda "selfie" ve "post-truth" (gerçek sonrası) gibi kavramları yılın kelimesi seçen kurum, “Vax kelimesi, diğerlerinden çok daha fazla İngilizce diline 2021 yılında kendini enjekte etmeyi başardı” açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211024/uzmanlardan-beyin-sisi-uyarisi-kovid-19un-uzun-vadeli-etkilerinden--1050122150.html

oxford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oxford, aşı, dünya, 2020, pandemi, koronavirüs, kovid-19, biontech , 2021