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https://tr.sputniknews.com/20211101/oyuncu-semra-dincer-hayatini-kaybetti-1050374277.html
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Oyuncu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:21+0300
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yaşam
sinema
dizi
oyuncu
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Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncu 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.Dinçer'in ölümünü Haluk Levent Twitter hesabından duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-kemal-kurucay-hayatini-kaybetti-1050094467.html
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sinema, dizi, oyuncu

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

15:21 01.11.2021
© Twitter Semra Dinçer
Semra Dinçer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Twitter
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Oyuncu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.
Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncu 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Dinçer'in ölümünü Haluk Levent Twitter hesabından duyurdu.
Kemal Kuruçay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
22 Ekim, 19:44
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