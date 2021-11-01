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https://tr.sputniknews.com/20211101/oyuncu-semra-dincer-hayatini-kaybetti-1050374277.html
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Oyuncu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:21+0300
2021-11-01T15:21+0300
2021-11-01T15:21+0300
yaşam
sinema
dizi
oyuncu
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Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncu 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.Dinçer'in ölümünü Haluk Levent Twitter hesabından duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-kemal-kurucay-hayatini-kaybetti-1050094467.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
sinema, dizi, oyuncu
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Oyuncu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.
Sinema ve dizi oyuncusu, senarist
Semra Dinçer hayatını kaybetti. Usta oyuncu 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Dinçer'in ölümünü
Haluk Levent Twitter hesabından duyurdu.