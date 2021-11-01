Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Akciğer kanseriydi.

2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.

İsmini vermedik.

Sadece S.D olarak yazmıştık.

Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.

Ama olmadı :(

Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.

Sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN