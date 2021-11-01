https://tr.sputniknews.com/20211101/ozhaseki-asgari-ucret-vatandasin-islere-yonelmesini-saglamiyor-ciddi-bir-artis-olacak-1050373785.html

Özhaseki: Asgari ücret vatandaşın işlere yönelmesini sağlamıyor, ciddi bir artış olacak

Özhaseki: Asgari ücret vatandaşın işlere yönelmesini sağlamıyor, ciddi bir artış olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların asgari ücretle çalışacakları işlere yönelmediğini söyleyerek, "Demek ki asgari ücret vatandaşın o... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:15+0300

2021-11-01T15:15+0300

2021-11-01T15:19+0300

türkiye

ak parti

asgari ücret

mehmet özhaseki

zam

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün TV 100'de yayınlanan 'Pazar Siyaseti' programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kayseri Organize Sanayi Başkanı'nın açıklamaları üzerinden insanların asgari ücretle çalışacakları işlere yönelmediğini ifade eden Özhaseki, "Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor" diye konuştu.Özhaseki, asgari ücrette ciddi bir artış olacağını söyleyerek şöyle devam etti:"Basit bir örnek: Kayseri Organize Sanayi Başkanı’nın geçenlerde bir ifadesi vardı: 'Eğer asgari ücretten işe başlayacak birisi varsa ileride de maaşları artacaktır. 5 bin kişiye 10 bin kişiye iş var. Kapı açık. Sadece eli tornavida tutsun yeter' diyor. Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor. Şimdi ben ciddi bir artış olacağını zannediyorum. Bunun yanı sıra insanların beklentisi olan her ne varsa, EYT de dahil olmak üzere, o anki ekonomi şartlarını göz önünde bulundurarak bu konuda da birtakım çalışmalar yapılıp ilgili kurullara sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilir."

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ak parti, asgari ücret, mehmet özhaseki, zam