Parti seçmenine alışveriş tercihi soruldu: İndirim marketleri açık ara birinci çıktı

Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada hangi parti seçmeninin hangi marketi tercih ettiği sorusuna yanıt bulmak için sahaya çıktı.



Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya ‘En uygun yerden’ diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu.



Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AK Parti seçmeninin yüzde 51.5'i, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52.6'sı CHP seçmeninin yüzde 31.4'ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.4'ü BİM ve A101'i tercih ettiğini açıkladı.



Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AK Parti seçmeni oranı yüzde 18.8 olurken, CHP seçmeninin yüzde 31.7'si esnafı tercih ettiğini açıkladı.



Araştırmaya göre bakkaldan alışveriş yapmayı en çok tercih eden parti seçmeni, yüzde 44.1 ile HDP'nin oldu.



"Pazardan alışveriş yapıyorum" diyenlerde ise yüzde 5.2 oran ile CHP seçmeni zirvede yer aldı.