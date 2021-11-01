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Pentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
Pentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kirby, "Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:43+0300
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Anadolu Ajansı muhabirinin, "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şunları söyledi:"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor" dedi.Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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pentagon, abd, türkiye, john kirby, f-35

Pentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti

23:43 01.11.2021 (güncellendi: 23:48 01.11.2021)
© AP Photo / Alex BrandonPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kirby, "Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.
Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı muhabirinin, "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şunları söyledi:
"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."
Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor" dedi.
Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.
Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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