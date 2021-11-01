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https://tr.sputniknews.com/20211101/pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-7-durusma-tutuksuz-saniklarin-da-durusmaya-katilmasi-bekleniyor-1050371201.html
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma: Tutuksuz sanıkların da duruşmaya katılması bekleniyor
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma: Tutuksuz sanıkların da duruşmaya katılması bekleniyor
Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada, bugün 7. duruşma görülecek. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:33+0300
2021-11-01T14:33+0300
türkiye
muğla
kadın cinayeti
mahkeme
kadın cinayetleri
kadına yönelik taciz
kadın hakları
rezan epözdemir
pınar gültekin
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Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada, bugün 7. duruşma görülecek. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.Cinayet zanlısının kardeşi tahliye edildiAdliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.Anne, baba, eski eş ve ortak hakkında iddianameAvukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki bir zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok edip, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.Tutuksuz sanıkların savunmaları alındıGeçen 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210927/gultekinin-ailesinin-avukati-adli-tip-raporuna-gore-pinarin-hayattayken-yakildigi-belirlendi--1049297623.html
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muğla, kadın cinayeti, mahkeme, kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz, kadın hakları, rezan epözdemir, pınar gültekin

Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma: Tutuksuz sanıkların da duruşmaya katılması bekleniyor

14:33 01.11.2021
© DHAPınar Gültekin
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada, bugün 7. duruşma görülecek.
Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada, bugün 7. duruşma görülecek. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.

Cinayet zanlısının kardeşi tahliye edildi

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.
Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu.
Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

Anne, baba, eski eş ve ortak hakkında iddianame

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki bir zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok edip, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıkların savunmaları alındı

Geçen 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı.
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
TÜRKİYE
Gültekin'in ailesinin avukatı: Adli tıp raporuna göre Pınar'ın hayattayken yakıldığı belirlendi
27 Eylül, 23:28
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