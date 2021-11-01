https://tr.sputniknews.com/20211101/poklonskaya-ukraynanin-tehditlerinden-korkmuyorum-1050379578.html

Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum

Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum

Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Ukraynalı yetkililerden gelen iade tehditlerinden korkmadığını belirtti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T17:08+0300

2021-11-01T17:08+0300

2021-11-01T17:08+0300

dünya

natalya poklonskaya

rusya-ukrayna ilişkileri

yeşil burun adaları

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Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Sputnik’e açıklamasında, “Savcılıkta çalışmaya başladığım 2002 yılından itibaren sürekli tehditler altında bulunuyorum. Bu, ifşa edilen kişilerin anlaşılabilir bir tepkisi. Şimdi Ukraynalı yetkililerin açıklamaları da eski işimden tanıdık bir tepki gibi görünüyor. Ben oraya korkmak için değil, çalışmak için gidiyorum” ifadesini kullandı.Poklonskaya, “Ukrayna Başsavcısı ile Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya karşı suç planlamaktan başka yapacakları bir işin olmaması üzücü” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/poklonskaya-ukrayna-disisleri-bakaninin-tehditlerine-yanit-verdi-yardakcilari-unutmayacagim-1050230082.html

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natalya poklonskaya, rusya-ukrayna ilişkileri, yeşil burun adaları