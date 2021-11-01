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Prof. Dr. Serhan Sakarya: Aşı karşıtlarına yaptırım uygulanmalı, izole edilmeliler
Prof. Dr. Serhan Sakarya: Aşı karşıtlarına yaptırım uygulanmalı, izole edilmeliler
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya aşı karşıtlarının sosyal ortamdan, toplu ulaşımdan izole edilmesi gerektiğini belirtti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:38+0300
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Prof. Dr. Sakarya, "Geçen yıl bu dönemlerde hasta sayımız 60 bin civarındayken bu yıl 30 binler seviyesinde seyrediyor. Aynı şekilde geçen yılın aynı dönemine göre koronavirüs kaynaklı ölümlerde yarı yarıya azalma oldu. Bu durum, aşının işe yaradığının göstergesi; ancak önümüz kış ve ipi elimizden kaçırırsak, toplam ölüm sayımız 120 bine dayanabilir" dedi.Kovid-19'un son dönem Türkiye’deki seyrini değerlendiren Sakarya, ekim ayı sonunda hedeflenen 200 milyon doz aşı hedefine ne yazık ki ulaşılamadığını; ancak yapılan aşılamanın sonucundaki sayısal verilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.'Okula giden her çocuk mutlaka aşılanmalı'Normalleşmenin ülkemizde yanlış anlaşıldığını, neredeyse tüm ilişkilerin koronavirüs öncesi duruma döndüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, şunları kaydetti:
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Prof. Dr. Serhan Sakarya: Aşı karşıtlarına yaptırım uygulanmalı, izole edilmeliler

12:38 01.11.2021 (güncellendi: 12:46 01.11.2021)
© AASokaklarda maske ve mesafe
Sokaklarda maske ve mesafe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya aşı karşıtlarının sosyal ortamdan, toplu ulaşımdan izole edilmesi gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Sakarya, "Geçen yıl bu dönemlerde hasta sayımız 60 bin civarındayken bu yıl 30 binler seviyesinde seyrediyor. Aynı şekilde geçen yılın aynı dönemine göre koronavirüs kaynaklı ölümlerde yarı yarıya azalma oldu. Bu durum, aşının işe yaradığının göstergesi; ancak önümüz kış ve ipi elimizden kaçırırsak, toplam ölüm sayımız 120 bine dayanabilir" dedi.
Kovid-19'un son dönem Türkiye’deki seyrini değerlendiren Sakarya, ekim ayı sonunda hedeflenen 200 milyon doz aşı hedefine ne yazık ki ulaşılamadığını; ancak yapılan aşılamanın sonucundaki sayısal verilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Okula giden her çocuk mutlaka aşılanmalı'

Normalleşmenin ülkemizde yanlış anlaşıldığını, neredeyse tüm ilişkilerin koronavirüs öncesi duruma döndüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, şunları kaydetti:
“Solunum izolasyonu, mesafe ve hijyen her zaman önemini koruyor, korumalıyız; ancak normalleşme için kesinlikle okullar açılmalı. Eğitimsizlik, virüsten daha tehlikeli bir konu. Şu an okullarda belli kriterleri karşılayan 13 yaş üzeri çocuklar aşılanıyor. Böyle bir şey olamaz. Bazı kişilere sadece yurt dışına çıkıyor diye 4. doz aşı yapılıyor; ama aynı sınıf içerisindeki çocuklar aşılanmıyor. Bu çocuklar sürekli birbirleriyle temas içerisindeler. Eve gidiyorlar, belki anne ve babalarına bulaştırıyorlar. Bu nedenle okula giden her çocuk mutlaka aşılanmalı. Biz her zaman aşının hastalığı yok etmek anlamına gelmediğini söyledik. Aşı, kişinin hastanede yatma ya da hastalıktan ölme riskini azaltıyor. Bunu aşmak için aşılamanın hız kazanması ve tedbirlerin daha sıkı hale gelmesi gerekiyor. Dünyada şu an için önlemleri en çok gevşeten ülkelerden birisi ne yazık ki Türkiye. Diğer tarafından aşı karşıtlarına yaptırım uygulamak zorundayız. Bunun demokrasi ya da kişinin kendi tercihi ile açıklanacak bir durumu yok. Kişi aşı yaptırmak istemez belki o kişi Covid-19 olsa onda çok hastalık yapmaz belki; ama yakınındaki kişiyi öldürebilir. Bu nedenle aşı karşıtları lütfen çıkıp konuşmasın. Kesinlikle aşı olmak zorunlu tutulmalı ve aşı olmayanlar da sosyal ortamlardan, toplu taşımalardan, okullardan uzak tutulmalı yani izole edilmeli. İpleri elimizden kaçırırsak, bu rakamlar bu kız 120 binlere dayanır. Peki ipi elimizden nasıl kaçırırız, aşı olmazsak, önlemleri gerektiğini gibi uygulamazsak bu ip elimizden kaçar.''
Aşı karşıtları eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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