https://tr.sputniknews.com/20211101/pubg-mobiledan-liverpool-ile-isbirligi-online-oyun-ve-futbol-dunyasini-ic-ice-gecirmek-istiyoruz-1050377387.html

PUBG Mobile'dan Liverpool ile işbirliği: Online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek istiyoruz

PUBG Mobile'dan Liverpool ile işbirliği: Online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek istiyoruz

Popüler mobil oyun uygulaması PUBG Mobile, İngiltere Liverpool Futbol Kulübü ile işbirliğine giderek, oyuncuların oyun içinde kilidi açarak sahip olacağı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:29+0300

2021-11-01T16:29+0300

2021-11-01T16:40+0300

liverpool fc

yaşam

işbirliği

pubg mobile

futbol

oyun

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PUBG Mobile'ın ilk kez bir futbol kulübü ile doğrudan yaptığı işbirliği 12 - 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Klasik oyun modlarına katılarak, tamamlayan oyuncular ücretsiz ve özel oyun içi Liverpool FC öğelerini kazanma şansına sahip olacak.2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2018 - 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool FC, dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. 1968'den beri kulübün marşı olan 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin', kulübün özünde yer alan takım ruhunu ve birliği ifade ediyor.Liverpool FC'nin somutlaştırdığı ve aşıladığı bu değerler, PUBG Mobile topluluğu arasında birçok kişiye ilham kaynağı olacak ve bu işbirliğiyle birlikte oyuncular artık resmi Liverpool FC ekipmanlarını giyebilecek ve takıma desteklerini gösterebilecek.NTV'nin aktardığına göre, Liverpool FC Dijitalden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Crisp konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:Tencent Games’te PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wan ise şunları kaydetti:PUBG MOBILE ve Liverpool FC arasındaki işbirliği, oyuna yeni içerikler, oyun modları ve işbirlikleri getiren 1.6 güncellemesinin bir parçası olarak oyuna eklenecek.

https://tr.sputniknews.com/20191225/pubg-mobile-dizi-oldu-ilk-bolumu-youtubeda-yayinlandi-1040914120.html

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