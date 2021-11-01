https://tr.sputniknews.com/20211101/rekabet-kurulunun-zincir-market-cezalari-borsayi-vurdu-1050360261.html

Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı

Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı

Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu cezalarının ardından ilk işlem gününe satışlarla başladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T10:32+0300

2021-11-01T10:32+0300

2021-11-01T10:37+0300

ekonomi

carrefoursa

borsa

rekabet kurulu

bim

şok marketler

migros

fahiş fiyat

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Dünya Gazetesi'nin haberine göre, hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurulu’nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul’un açılışında sert düştü.Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirdi.Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.Saat 10:08 itibariyle Migros yüzde 2,67, Carrefoursa yüzde 1,68, Bim yüzde 1,63, Şok Marketler ise yüzde 2,16 düşüşle işlem görüyor.Kararı yargıya taşıyacaklarCarrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211030/sok-marketler-de-fahis-fiyat-cezasina-itiraz-edecek-1050323874.html

https://tr.sputniknews.com/20211030/migrosun-ardindan-bim-de-fahis-fiyat-cezasini-yargiya-tasiyor-1050321608.html

https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html

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carrefoursa, borsa, rekabet kurulu, bim, şok marketler, migros, fahiş fiyat