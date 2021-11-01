https://tr.sputniknews.com/20211101/rekabet-kurulunun-zincir-market-cezalari-borsayi-vurdu-1050360261.html
Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı
Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı
Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu cezalarının ardından ilk işlem gününe satışlarla başladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T10:32+0300
2021-11-01T10:32+0300
2021-11-01T10:37+0300
ekonomi
carrefoursa
borsa
rekabet kurulu
bim
şok marketler
migros
fahiş fiyat
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Dünya Gazetesi'nin haberine göre, hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurulu’nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul’un açılışında sert düştü.Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirdi.Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.Saat 10:08 itibariyle Migros yüzde 2,67, Carrefoursa yüzde 1,68, Bim yüzde 1,63, Şok Marketler ise yüzde 2,16 düşüşle işlem görüyor.Kararı yargıya taşıyacaklarCarrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.
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https://tr.sputniknews.com/20211030/migrosun-ardindan-bim-de-fahis-fiyat-cezasini-yargiya-tasiyor-1050321608.html
https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
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carrefoursa, borsa, rekabet kurulu, bim, şok marketler, migros, fahiş fiyat
Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı
10:32 01.11.2021 (güncellendi: 10:37 01.11.2021)
Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu cezalarının ardından ilk işlem gününe satışlarla başladı.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre
, hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.
Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurulu’nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul’un açılışında sert düştü.
Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirdi.
Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.
Saat 10:08 itibariyle Migros yüzde 2,67, Carrefoursa yüzde 1,68, Bim yüzde 1,63, Şok Marketler ise yüzde 2,16 düşüşle işlem görüyor.
Kararı yargıya taşıyacaklar
Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.
Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.
Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.