Restoranındaki abartılı fiyatlarıyla Nusret, İngiliz komedyene ilham oldu

İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor
Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündemdeki yerini koruyor. İngiliz komedyen Munya Chawa, Nusret'i taklit ettiği son videosuyla binlerce kişinin beğenisini topladı.
İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.
Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.
Are you kidding me 😳 This is the receipt from salt bae’s London restaurant. Nusr-ET in Knightsbridge, 4 Red Bulls are £44.00 and 2 cokes are £18.00 The total bill came to £1,812.40 And this place is a steakhouse 👇 But not to worry you get a complimentary, Turkish Tea 🍵😳 pic.twitter.com/ev1HE7nR2Y
Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor