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Restoranındaki abartılı fiyatlarıyla Nusret, İngiliz komedyene ilham oldu
Restoranındaki abartılı fiyatlarıyla Nusret, İngiliz komedyene ilham oldu
Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündemdeki yerini koruyor. İngiliz komedyen Munya... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:37+0300
2021-11-01T14:45+0300
yaşam
ingiltere
londra
nusret gökçe
nusret
salt bae
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İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor
https://tr.sputniknews.com/20211018/eski-calisanlarinin-bahsisine-el-koyan-nusret-230-bin-dolar-odeyecek-1049928730.html
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ingiltere, londra, nusret gökçe, nusret, salt bae

Restoranındaki abartılı fiyatlarıyla Nusret, İngiliz komedyene ilham oldu

14:37 01.11.2021 (güncellendi: 14:45 01.11.2021)
© AFP 2021Nusret Gökçe - Boston
Nusret Gökçe - Boston - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021
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Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündemdeki yerini koruyor. İngiliz komedyen Munya Chawa, Nusret'i taklit ettiği son videosuyla binlerce kişinin beğenisini topladı.
İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.
Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.
  
Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
Eski çalışanlarının bahşişine 'el koyan' Nusret, 230 bin dolar ödeyecek
18 Ekim, 14:36
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