Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/rus-disisleri-lavrov-ermenistan-disisleri-bakani-ile-karabagdaki-insani-durumu-gorustu-1050389428.html
Rus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü
Rus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:30+0300
2021-11-01T23:31+0300
dünya
rusya
ermenistan
sergey lavrov
azerbaycan
karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050314530_0:118:2989:1799_1920x0_80_0_0_850694bf39a5801ff5278aa9027dd73c.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, bakanların Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konularını ele aldığı belirtildi.“Her şeyden önce tutukluların iadesi, mayın haritalarının teslim edilmesi, kültürel ve dini mirasın korunması gibi acil insani sorunların çözümünde ilerlemeye vurgu yapıldı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:Açıklamada ayrıca bakanların ‘yaklaşan çeşitli düzeylerde ikili temasları dikkate alarak’ ikili işbirliği konularına da değindikleri ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1050203099.html
rusya
ermenistan
azerbaycan
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050314530_217:0:2772:1916_1920x0_80_0_0_98c7145b70604703097b74a50df371b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, sergey lavrov, azerbaycan, karabağ

Rus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü

23:30 01.11.2021 (güncellendi: 23:31 01.11.2021)
© AA / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konularını görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, bakanların Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konularını ele aldığı belirtildi.
“Her şeyden önce tutukluların iadesi, mayın haritalarının teslim edilmesi, kültürel ve dini mirasın korunması gibi acil insani sorunların çözümünde ilerlemeye vurgu yapıldı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:
“Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliğin düşürülmesi, Güney Kafkasya'daki tüm ulaşım ve ekonomik bağların üzerindeki engellerin kaldırılması ve bölgesel işbirliği için uygun bir atmosfer yaratılması konularında taraflar hemfikir olduklarını teyit etti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır olaylarının siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.”
Açıklamada ayrıca bakanların ‘yaklaşan çeşitli düzeylerde ikili temasları dikkate alarak’ ikili işbirliği konularına da değindikleri ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a geldi. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Kalıcı barışın sağlanması için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir
26 Ekim, 18:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünUzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
DünYunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Dün'Yapay et yaygınlaşmalı' diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
DünSudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli
DünPentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
DünRus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü
DünBeyaz Saray: 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da tam anlamıyla başlayacak
DünGürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
DünBitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı
Dünİmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak
DünBodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı
DünG-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye- Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi
DünSacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
DünRusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
DünSağlık Bakanlığı 'zamanı geçmiş solüsyon kullanıldı' iddialarını yalanladı
DünTaliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
DünBakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez
DünLa Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
DünBiden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi
DünAnkara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü