https://tr.sputniknews.com/20211101/rus-disisleri-lavrov-ermenistan-disisleri-bakani-ile-karabagdaki-insani-durumu-gorustu-1050389428.html

Rus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T23:30+0300

2021-11-01T23:30+0300

2021-11-01T23:31+0300

dünya

rusya

ermenistan

sergey lavrov

azerbaycan

karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050314530_0:118:2989:1799_1920x0_80_0_0_850694bf39a5801ff5278aa9027dd73c.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, bakanların Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konularını ele aldığı belirtildi.“Her şeyden önce tutukluların iadesi, mayın haritalarının teslim edilmesi, kültürel ve dini mirasın korunması gibi acil insani sorunların çözümünde ilerlemeye vurgu yapıldı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:Açıklamada ayrıca bakanların ‘yaklaşan çeşitli düzeylerde ikili temasları dikkate alarak’ ikili işbirliği konularına da değindikleri ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1050203099.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ermenistan, sergey lavrov, azerbaycan, karabağ