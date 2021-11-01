https://tr.sputniknews.com/20211101/rus-disisleri-lavrov-ve-italyan-mevkidasi-g20de-libya-ve-afganistani-gorustu-1050356164.html

Rus Dışişleri: Lavrov ve İtalyan mevkidaşı G20’de Libya ve Afganistan’ı görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov ve İtalyan mevkidaşı G20’de Libya ve Afganistan’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Roma’da düzenlenen D20 zirvesi kapsamında İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldiğini, tarafların Afganistan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T01:51+0300

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dünya

rusya

sergey lavrov

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Roma’da düzenlenen D20 zirvesi kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldiği, bakanların Afganistan ve Libya’daki durumun yanı sıra diğer güncel konuları ele aldığı ifade edildi.Açıklamaya göre iki bakan, görüşme sırasında Rus-İtalyan ilişkilerinin güncel konularını ele aldı. Her iki taraf da ikili işbirliğinin yüksek seviyede olmasına vurgu yaptı ve siyasi diyaloğu güçlendirmenin, ticari, ekonomik, bilimsel ve insani bağları genişletmenin yollarını bulmak için birlikte çalışma niyetini teyit etti. Önümüzdeki dönem için siyasi temasların programı esaslı bir şekilde tartışıldı.Açıklamada, “Uluslararası gündemle ilgili görüş alışverişi çerçevesinde G20 başkanlığını yapan İtalya'nın rolüne dikkat çekildi. Afganistan'daki duruma ise özel ilgi gösterildi. Taraflar, Libya’da yapılması planlanan seçimlerin arifesinde ülkedeki siyasi çözümün kapsayıcı niteliğinin sağlaması ile ilgili ilerideki çalışmaların gerekliliğini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.

rusya

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rusya, sergey lavrov