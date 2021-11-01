https://tr.sputniknews.com/20211101/rusya-kimyasal-silah-kullanildigi-iddia-edilen-olaylarda-gercegin-pesine-dusmeyi-surdurecegiz-1050387714.html

Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz

Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz

Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:16+0300

2021-11-01T22:16+0300

2021-11-01T22:16+0300

dünya

rusya

kimyasal silah

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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin oturumunda konuşan Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeye devam edeceğini ifade etti.Belousov, “Bir kez daha, (Aleksey) Navalnıy etrafındaki durumla ilgili olarak ülkemize yönelik asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz. İyi bilinen bir grup ülkenin boş endişelerinin ve çağrılarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ndeki (OPCW) gerçek durumu çarpıtmak ve sonuçta BM’yi ve üye devletlerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek gibi tek bir amacı olduğunu tekrar ediyoruz” diye konuştu.Rusya Başsavcılığı tarafından yöneltilen çok sayıda resmi başvurunun yanıtsız kaldığını hatırlatan Belousov, “Rusya Federasyonu, bu karmaşık ve tartışmalı konuda gerçeği ortaya çıkarmak için mümkün olan her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.Rusya'nın resmi başvurularına ‘Almanya, Fransa ve İsveç temsilcilerinden gelen boş cevaplara’ da dikkat çeken Belousov, “Ne yazık ki söz konusu olaydan bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde açıklığa kavuşturulabilen tek şey, cezasızlığa karşı sahte savaşçıların gerçek durumu, gerçekleri, basit mantığı görmezden gelerek, suçluları kendi takdirlerine göre atayarak ancak çok yüksek ve eşit derecede boş toplu açıklamalarda bulunabiliyor olması” dedi ve şöyle devam etti:Rus diplomat, “Kendi adımıza, Rusya vatandaşları ile ilgili bu ve diğer durumlarda gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğimizi temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya, kimyasal silah