Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/rusya-kimyasal-silah-kullanildigi-iddia-edilen-olaylarda-gercegin-pesine-dusmeyi-surdurecegiz-1050387714.html
Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T22:16+0300
2021-11-01T22:16+0300
dünya
rusya
kimyasal silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050318004_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_65ea9bb63072b7d483c318439f9b2d69.jpg
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin oturumunda konuşan Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeye devam edeceğini ifade etti.Belousov, “Bir kez daha, (Aleksey) Navalnıy etrafındaki durumla ilgili olarak ülkemize yönelik asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz. İyi bilinen bir grup ülkenin boş endişelerinin ve çağrılarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ndeki (OPCW) gerçek durumu çarpıtmak ve sonuçta BM’yi ve üye devletlerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek gibi tek bir amacı olduğunu tekrar ediyoruz” diye konuştu.Rusya Başsavcılığı tarafından yöneltilen çok sayıda resmi başvurunun yanıtsız kaldığını hatırlatan Belousov, “Rusya Federasyonu, bu karmaşık ve tartışmalı konuda gerçeği ortaya çıkarmak için mümkün olan her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.Rusya'nın resmi başvurularına ‘Almanya, Fransa ve İsveç temsilcilerinden gelen boş cevaplara’ da dikkat çeken Belousov, “Ne yazık ki söz konusu olaydan bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde açıklığa kavuşturulabilen tek şey, cezasızlığa karşı sahte savaşçıların gerçek durumu, gerçekleri, basit mantığı görmezden gelerek, suçluları kendi takdirlerine göre atayarak ancak çok yüksek ve eşit derecede boş toplu açıklamalarda bulunabiliyor olması” dedi ve şöyle devam etti:Rus diplomat, “Kendi adımıza, Rusya vatandaşları ile ilgili bu ve diğer durumlarda gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğimizi temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050318004_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_74fc142af51463590b959e111ae1b04f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kimyasal silah

Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz

22:16 01.11.2021
© SputnikRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeye devam edeceğini belirtti.
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin oturumunda konuşan Belousov, Moskova’nın Rusya vatandaşlarına yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeye devam edeceğini ifade etti.
Belousov, “Bir kez daha, (Aleksey) Navalnıy etrafındaki durumla ilgili olarak ülkemize yönelik asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz. İyi bilinen bir grup ülkenin boş endişelerinin ve çağrılarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ndeki (OPCW) gerçek durumu çarpıtmak ve sonuçta BM’yi ve üye devletlerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek gibi tek bir amacı olduğunu tekrar ediyoruz” diye konuştu.
Rusya Başsavcılığı tarafından yöneltilen çok sayıda resmi başvurunun yanıtsız kaldığını hatırlatan Belousov, “Rusya Federasyonu, bu karmaşık ve tartışmalı konuda gerçeği ortaya çıkarmak için mümkün olan her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın resmi başvurularına ‘Almanya, Fransa ve İsveç temsilcilerinden gelen boş cevaplara’ da dikkat çeken Belousov, “Ne yazık ki söz konusu olaydan bu yana geçen bir yılı aşkın süre içinde açıklığa kavuşturulabilen tek şey, cezasızlığa karşı sahte savaşçıların gerçek durumu, gerçekleri, basit mantığı görmezden gelerek, suçluları kendi takdirlerine göre atayarak ancak çok yüksek ve eşit derecede boş toplu açıklamalarda bulunabiliyor olması” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu savaşçıları bir kez daha, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne taraf olan devletlere yönelik asılsız suçlamaları sona erdirmeye ve kendi siyasi çıkarlarını ilerletmek için gerçekleri manipüle etmemeye çağırıyoruz.”
Rus diplomat, “Kendi adımıza, Rusya vatandaşları ile ilgili bu ve diğer durumlarda gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğimizi temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:38Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
22:16Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
22:06Sağlık Bakanlığı 'zamanı geçmiş solüsyon kullanıldı' iddialarını yalanladı
22:05Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
21:38Bakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez
21:30La Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
21:22Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi
21:14Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü
21:05Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
21:00AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun
20:52New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı
20:31ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
20:15Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı
20:09Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı
20:08Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi
20:01Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak
19:56TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı
19:56Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
19:51Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
19:46Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı