https://tr.sputniknews.com/20211101/rusya-saglik-bakani-murasko-delta-yuzunden-hastaneye-yatis-sayisi-artti-1050383516.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Delta yüzünden hastaneye yatış sayısı arttı

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Delta yüzünden hastaneye yatış sayısı arttı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da koronavirüsün delta varyantının yayılması nedeniyle, hastaneye yatış gerektiren vaka sayısının önceki dalgalara... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:10+0300

2021-11-01T19:10+0300

2021-11-01T19:10+0300

koronavirüs

rusya’da koronavirüs salgını

sputnik v

epivakkorona

sputnik light

kovivak

delta varyantı

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Muraşko, bugünkü brifingde, “Delta varyantının yayılmasıyla ilgili olarak hastaneye yatış gerektiren kişi sayısının, hastalığın ağır seyrettiği genç sayısının, önceki dalgalara göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak aşılama, birçok vakada hastaneye yatışı önlüyor” ifadesini kullandı.Sağlık Bakanı, “Bugün ülke genelinde 1 milyon 376 bin hasta sağlık çalışanlarının gözetimi altında bulunuyor” dedi.Bu hasta sayısının, düne göre 3 bin 600 azaldığını belirten Muraşko, “Bu, ek tatil günleri ve kısıtlamalar sayesinde mümkün oldu. Bu, sağlık sistemi üzerinde olan yükün azalmaya başlayacağı umudunu veriyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.’58.5 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı’Muraşko, “Bugün 58 milyon 500 binden fazla kişi aşının ilk dozunu yapıldı” diye açıkladı.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211030/rusyada-40-bin-251-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1050326963.html

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rusya’da koronavirüs salgını, sputnik v, epivakkorona, sputnik light , kovivak, delta varyantı