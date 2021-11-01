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Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli kullanması teklifi
Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli kullanması teklifi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da koronavirüse karşı aşı yaptıran vatandaşların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanması teklif... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T10:40+0300
2021-11-01T10:41+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
indirim
ulaşım
koronavirüs
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Duma vekili Vasiliy Vlasov’un girişimiyle Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirimli yolculuk yapması yönünde teklif sunuldu. Devlet tarafından vatandaşların aşıya teşvik edilmesi için bir dizi tedbir alındığı hatırlatılan teklifte, indirimin aşı sürecinin tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde kullanılabilmesi önerildi. Vlasov’a göre bu adım vatandaşlar için önemli bir maddi teşvik olabileceği gibi toplu taşıma araçlarında da virüsün yayılması riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada Putin bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanıyor.
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rusya, vladimir putin, indirim, ulaşım, koronavirüs

Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli kullanması teklifi

10:40 01.11.2021 (güncellendi: 10:41 01.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Toplu Ulaşım
Rusya- Toplu Ulaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da koronavirüse karşı aşı yaptıran vatandaşların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanması teklif edildi.
Duma vekili Vasiliy Vlasov’un girişimiyle Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirimli yolculuk yapması yönünde teklif sunuldu.
Devlet tarafından vatandaşların aşıya teşvik edilmesi için bir dizi tedbir alındığı hatırlatılan teklifte, indirimin aşı sürecinin tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde kullanılabilmesi önerildi. Vlasov’a göre bu adım vatandaşlar için önemli bir maddi teşvik olabileceği gibi toplu taşıma araçlarında da virüsün yayılması riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Bu arada Putin bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanıyor.
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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