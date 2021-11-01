https://tr.sputniknews.com/20211101/sacit-aslan-ilk-kez-acikladi-hangi-bakan-maksim-gazinosu-icin-24-saatlik-kanun-cikartti-1050387849.html

Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı

Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı

Maksim Gazinosu ile ilgili anılarını bir kitapta toplayan Sacit Aslan, kitabından ilgi çeken detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:38+0300

2021-11-01T22:38+0300

2021-11-01T23:20+0300

akşam postasi

radyo

sacit aslan

fahrettin aslan

maksim gazinosu

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Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı? Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, yıllarca işlettiği Maksim Gazinosu'nda yaşananları kaleme aldığı kitabı 'Bir Masalda İki Kral Olmaz'ın hikayesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı.Sacit Aslan'ın kitabında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, İçişleri Bakanları Sadettin Tantan ve Mehmet Ağar’la ilgili anekdotlar yer alıyor. Kitapta ayrıca Hürriyet’in eski sahibi Erol Simavi, Fahrettin Aslan ve 'kabadayı' olarak adlandırılan Dündar Kılıç arasındaki gerilimli ilişkilerden kesitler de bulunuyor.'Gece kanun, öğlen lisans, akşam iptal'Sacit Aslan'ın aktardığı ilginç hikayelerden biri ise Fahrettin Aslan’a kumarhane açma hakkı vermek için 24 saatliğine çıkarılan kanun. Kitabında bu lisans için devreye giren bakanın İsmet Sezgin olduğu anlatılıyor. Aslan 24 saatlik kanun olayını, yayında şu sözlerle ifade etti:

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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