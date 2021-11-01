https://tr.sputniknews.com/20211101/sacit-aslan-ilk-kez-acikladi-hangi-bakan-maksim-gazinosu-icin-24-saatlik-kanun-cikartti-1050387849.html
Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
Maksim Gazinosu ile ilgili anılarını bir kitapta toplayan Sacit Aslan, kitabından ilgi çeken detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T22:38+0300
2021-11-01T22:38+0300
2021-11-01T23:20+0300
akşam postasi
radyo
sacit aslan
fahrettin aslan
maksim gazinosu
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Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?
Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?
Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, yıllarca işlettiği Maksim Gazinosu'nda yaşananları kaleme aldığı kitabı 'Bir Masalda İki Kral Olmaz'ın hikayesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı.Sacit Aslan'ın kitabında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, İçişleri Bakanları Sadettin Tantan ve Mehmet Ağar’la ilgili anekdotlar yer alıyor. Kitapta ayrıca Hürriyet’in eski sahibi Erol Simavi, Fahrettin Aslan ve 'kabadayı' olarak adlandırılan Dündar Kılıç arasındaki gerilimli ilişkilerden kesitler de bulunuyor.'Gece kanun, öğlen lisans, akşam iptal'Sacit Aslan'ın aktardığı ilginç hikayelerden biri ise Fahrettin Aslan’a kumarhane açma hakkı vermek için 24 saatliğine çıkarılan kanun. Kitabında bu lisans için devreye giren bakanın İsmet Sezgin olduğu anlatılıyor. Aslan 24 saatlik kanun olayını, yayında şu sözlerle ifade etti:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
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radyo, sacit aslan, fahrettin aslan, maksim gazinosu, аудио
Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
22:38 01.11.2021 (güncellendi: 23:20 01.11.2021)
Maksim Gazinosu ile ilgili anılarını bir kitapta toplayan Sacit Aslan, kitabından ilgi çeken detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na anlattı.
Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, yıllarca işlettiği Maksim Gazinosu'nda yaşananları kaleme aldığı kitabı 'Bir Masalda İki Kral Olmaz'ın hikayesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı.
Sacit Aslan'ın kitabında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, İçişleri Bakanları Sadettin Tantan ve Mehmet Ağar’la ilgili anekdotlar yer alıyor. Kitapta ayrıca Hürriyet’in eski sahibi Erol Simavi, Fahrettin Aslan ve 'kabadayı' olarak adlandırılan Dündar Kılıç arasındaki gerilimli ilişkilerden kesitler de bulunuyor.
'Gece kanun, öğlen lisans, akşam iptal'
Sacit Aslan'ın aktardığı ilginç hikayelerden biri ise Fahrettin Aslan’a kumarhane açma hakkı vermek için 24 saatliğine çıkarılan kanun. Kitabında bu lisans için devreye giren bakanın İsmet Sezgin olduğu anlatılıyor.
Aslan 24 saatlik kanun olayını, yayında şu sözlerle ifade etti:
“Kumarhane için kanun saat 22:30-23:00 gibi 14 kişiyle çıktı. Ertesi sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Biz öğleden sonra lisansımızı aldık. Mesai saati bitiminde de kanun yürürlükten kaldırıldı. Bunu ilk defa ben yazdım.”