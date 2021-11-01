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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/sacit-aslan-ilk-kez-acikladi-hangi-bakan-maksim-gazinosu-icin-24-saatlik-kanun-cikartti-1050387849.html
Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
Maksim Gazinosu ile ilgili anılarını bir kitapta toplayan Sacit Aslan, kitabından ilgi çeken detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T22:38+0300
2021-11-01T23:20+0300
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Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?
Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?
Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, yıllarca işlettiği Maksim Gazinosu'nda yaşananları kaleme aldığı kitabı 'Bir Masalda İki Kral Olmaz'ın hikayesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı.Sacit Aslan'ın kitabında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, İçişleri Bakanları Sadettin Tantan ve Mehmet Ağar’la ilgili anekdotlar yer alıyor. Kitapta ayrıca Hürriyet’in eski sahibi Erol Simavi, Fahrettin Aslan ve 'kabadayı' olarak adlandırılan Dündar Kılıç arasındaki gerilimli ilişkilerden kesitler de bulunuyor.'Gece kanun, öğlen lisans, akşam iptal'Sacit Aslan'ın aktardığı ilginç hikayelerden biri ise Fahrettin Aslan’a kumarhane açma hakkı vermek için 24 saatliğine çıkarılan kanun. Kitabında bu lisans için devreye giren bakanın İsmet Sezgin olduğu anlatılıyor. Aslan 24 saatlik kanun olayını, yayında şu sözlerle ifade etti:
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radyo, sacit aslan, fahrettin aslan, maksim gazinosu, аудио

Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı

22:38 01.11.2021 (güncellendi: 23:20 01.11.2021)
AKŞAM POSTASI
Sacit Aslan ilk kez açıkladı. Hangi Bakan, Maksim Gazinosu’nun kumarhane olması için 24 saatlik kanun çıkarttı?
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Maksim Gazinosu ile ilgili anılarını bir kitapta toplayan Sacit Aslan, kitabından ilgi çeken detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na anlattı.
Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, yıllarca işlettiği Maksim Gazinosu'nda yaşananları kaleme aldığı kitabı 'Bir Masalda İki Kral Olmaz'ın hikayesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı.
Sacit Aslan'ın kitabında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, İçişleri Bakanları Sadettin Tantan ve Mehmet Ağar’la ilgili anekdotlar yer alıyor. Kitapta ayrıca Hürriyet’in eski sahibi Erol Simavi, Fahrettin Aslan ve 'kabadayı' olarak adlandırılan Dündar Kılıç arasındaki gerilimli ilişkilerden kesitler de bulunuyor.

'Gece kanun, öğlen lisans, akşam iptal'

Sacit Aslan'ın aktardığı ilginç hikayelerden biri ise Fahrettin Aslan’a kumarhane açma hakkı vermek için 24 saatliğine çıkarılan kanun. Kitabında bu lisans için devreye giren bakanın İsmet Sezgin olduğu anlatılıyor.
Aslan 24 saatlik kanun olayını, yayında şu sözlerle ifade etti:

“Kumarhane için kanun saat 22:30-23:00 gibi 14 kişiyle çıktı. Ertesi sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Biz öğleden sonra lisansımızı aldık. Mesai saati bitiminde de kanun yürürlükten kaldırıldı. Bunu ilk defa ben yazdım.”

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