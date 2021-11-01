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Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne uyarı yazısı
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne uyarı yazısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:40+0300
2021-11-01T18:40+0300
türkiye
doktor
uyarı
fahrettin koca
yazı
hekim
sağlık bakanı
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‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı resmi yazı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:-Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir” hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde “Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez” hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir.'Azami hassasiyet gösterilmeli'-Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.-Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.” hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir.-Bu çerçevede, ilinizin bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Bakan Koca, 'Maalesef gerçektir' demiştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbet çıkışı yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen’le ilgili açıklamasında, “Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir” ifadelerini kullanmış, “Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var” demişti.
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doktor, uyarı, fahrettin koca, yazı, hekim, sağlık bakanı

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne uyarı yazısı

18:40 01.11.2021
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetleriyle ilgili yazı gönderildi.
‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı resmi yazı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:
-Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.
-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir” hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde “Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez” hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir.
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09:42

'Azami hassasiyet gösterilmeli'

-Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.
-Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.” hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir.
-Bu çerçevede, ilinizin bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Bakan Koca, 'Maalesef gerçektir' demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbet çıkışı yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen’le ilgili açıklamasında, “Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir” ifadelerini kullanmış, “Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var” demişti.
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