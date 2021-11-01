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https://tr.sputniknews.com/20211101/sangay-disneyland-parki-bir-kovid-19-vakasinin-gorulmesinin-ardindan-kapatildi-1050369029.html
Şangay Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından kapatıldı
Şangay Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından kapatıldı
Kış Olimpiyatları öncesi 'sıfır vaka' stratejisini uygulayan Çin'de, Şangay kentinde bulunan Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:37+0300
2021-11-01T13:39+0300
yaşam
çin
disneyland
salgın
vaka
koronavirüs
koronavirüs testi
şangay disneyland parkı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekli tedbirlerle kontrol altında tutan Çin'de Delta varyantının da etkisiyle vaka sayılarında sıçrama görüldü.Kış Olimpiyatları öncesinde ülke, vakaların 'sıfır vaka' stratejisini uygulamaya koydu.Çin devlet medyası, Şangay Disneyland Parkı'nın, parkı ziyaret eden bir kadının komşu bir eyalete döndükten sonra Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kapandığını bildirdi.Disneyland, 'salgını önleme ve kontrol gerekliliklerini yerine getirmek üzere' en az pazartesi ve salı günleri arasında kapalı kalacağı açıklamasını yaptı.Park yetkilileri, açılmaya dair henüz net bir tarih vermedi.Parka girişler pazartesi günü engellenmeye başladı ve çıkanlar da PCR testlerine tabi tutuldu.Şangay kent idaresi, pazartesi sabahına kadar 34 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.Bununla birlikte tüm test sonuçları negatif çıkarken, parkta bulunanlara en az 2 gün okula veya işe gitmemeleri ve daha fazla test yaptırmları tavsiye edildi.Daha önce de cumartesi günü, başkent Pekin'de yeni açılan Universal Studios da temaslıların tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı.Pekin, birkaç ay sonra Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ve yetkililer, virüsün ortadan kaldırılmasının önlerindeki en büyük zorluk olduğunu ifade ediyor.Diğer yandan Çin'de, 'sıfır vaka' stratejisi kapsamında çoğunluğu ülkenin kuzey kesimlerinde olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişi karantina altına alındı.Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin 'karantinaya alınmış bölgelerdeki insanların evlerini terk etmelerini tamamıyla yasaklamayı' sürdüreceklerini kaydetmişti.Pekin de cumartesi günü bir batı bölgesindeki tüm sinemaların kapatılması başta olma üzere bir dizi yeni kısıtlama devreye sokmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/cinin-4-milyon-nufuslu-lanzhou-kenti-kovid-19-nedeniyle-karantinaya-alindi-1050181671.html
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çin, disneyland, salgın, vaka, koronavirüs, koronavirüs testi, şangay disneyland parkı

Şangay Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından kapatıldı

13:37 01.11.2021 (güncellendi: 13:39 01.11.2021)
© REUTERS / Aly SongŞangay Disneyland Parkı
Şangay Disneyland Parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Aly Song
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Kış Olimpiyatları öncesi 'sıfır vaka' stratejisini uygulayan Çin'de, Şangay kentinde bulunan Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekli tedbirlerle kontrol altında tutan Çin'de Delta varyantının da etkisiyle vaka sayılarında sıçrama görüldü.
Kış Olimpiyatları öncesinde ülke, vakaların 'sıfır vaka' stratejisini uygulamaya koydu.
Çin devlet medyası, Şangay Disneyland Parkı'nın, parkı ziyaret eden bir kadının komşu bir eyalete döndükten sonra Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kapandığını bildirdi.
Disneyland, 'salgını önleme ve kontrol gerekliliklerini yerine getirmek üzere' en az pazartesi ve salı günleri arasında kapalı kalacağı açıklamasını yaptı.
Park yetkilileri, açılmaya dair henüz net bir tarih vermedi.
Parka girişler pazartesi günü engellenmeye başladı ve çıkanlar da PCR testlerine tabi tutuldu.
Şangay kent idaresi, pazartesi sabahına kadar 34 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.
Bununla birlikte tüm test sonuçları negatif çıkarken, parkta bulunanlara en az 2 gün okula veya işe gitmemeleri ve daha fazla test yaptırmları tavsiye edildi.
Daha önce de cumartesi günü, başkent Pekin'de yeni açılan Universal Studios da temaslıların tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı.
Pekin, birkaç ay sonra Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ve yetkililer, virüsün ortadan kaldırılmasının önlerindeki en büyük zorluk olduğunu ifade ediyor.
Diğer yandan Çin'de, 'sıfır vaka' stratejisi kapsamında çoğunluğu ülkenin kuzey kesimlerinde olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişi karantina altına alındı.
Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin 'karantinaya alınmış bölgelerdeki insanların evlerini terk etmelerini tamamıyla yasaklamayı' sürdüreceklerini kaydetmişti.
Pekin de cumartesi günü bir batı bölgesindeki tüm sinemaların kapatılması başta olma üzere bir dizi yeni kısıtlama devreye sokmuştu.
Çin-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
KORONAVİRÜS
Çin'in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı
26 Ekim, 10:18
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