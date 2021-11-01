https://tr.sputniknews.com/20211101/selviden-kilicdarogluna-cumhurbaskani-olsa-herhalde-memleketi-hdpnin-ayaklarinin-altina-serer-1050358560.html

Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanı olsa herhalde memleketi HDP’nin ayaklarının altına serer

Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanı olsa herhalde memleketi HDP’nin ayaklarının altına serer

Abdulkadir Selvi, Irak-Suriye tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesiyle ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T09:22+0300

2021-11-01T09:22+0300

2021-11-01T09:22+0300

türkiye

chp

hdp

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

abdülkadir selvi

cumhurbaşkanlığı

tezkere

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, TBMM'den geçen Irak-Suriye tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesiyle ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet’e ihanet etmiş olurum" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu’na sormazlar mı şimdiye kadar Irak ve Suriye tezkerelerine hep evet dedin, o zaman Cumhuriyet’e ihanet içinde miydin? O kadar ihanetten sonra doğru yolu şimdi mi buldun? Türk askerinin çekildiği yerlerin PKK-YPG ve DEAŞ tarafından doldurulması mı sizin Cumhuriyet’e bağlılığınız? Geçmişteki tezkerelere evet derken CHP bu kez neden HDP ile birlikte hareket edip hayır verdi? Çünkü o zaman Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hesabı yoktu. Çünkü o zaman 2023 seçimlerinde umutlarını HDP’ye bağlamamışlardı" dedi.Selvi, yazısına şu sözlerle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-karaismailoglundan-chpye-tepki-tezkere-oylamasindaki-tutumu-onlar-adina-utanc-vesikasi-1050330566.html

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chp, hdp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, abdülkadir selvi, cumhurbaşkanlığı, tezkere