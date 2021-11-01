https://tr.sputniknews.com/20211101/seytan-kilisesinin-onursal-rahibi-marilyn-manson-kanye-westin-kilise-konserinde-1050361621.html

Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahibi' Marilyn Manson, Kanye West'in kilise konserinde

Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahibi' Marilyn Manson, Kanye West'in kilise konserinde

Her pazar kilise konserleri düzenleyen Kanye West'in bu haftaki konuklarından Marilyn Manson hem hakkındaki taciz iddiaları hem de Şeytan Kilisesi'yle... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:21+0300

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dünya

justin bieber

kanye west

kilise

marilyn manson

şeytan

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ABD'li hiphopçı- rapçi Kanye West'in her pazar gelenekselleşen kilise konseri bu hafta tartışmalı bir ismi ağırladı. Geçen ay adını 'Ye' olarak değiştiren West'in, 15 farklı kadın tarafından cinsel, psikolojik ve fiziksel tacizle suçlanan ve 3 davada halihazırda yargılanmakta olan rockçı Marilyn Manson'ı konuk etmesi memnuniyetsizlik yarattı. ABD'li yazar, müzisyen ve okültist Anton Szandor LaVey'in 30 Nisan 1966'da kurduğu Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahiplerinden' olan Manson, West ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber tepeden tırnağa beyaz kıyafetler içinde dua ederken görüntülendi. Bieber aynı zamanda West ile boşandığı reality show yıldızı eski eşi Kim Kardashian arasında bir dönem arabuluculuk yapan isim olarak da biliniyor.Asıl adı Brian Warner olan Manson cinsel taciz iddiaları sonrası ilk kez yine West'in ağustosta, yeni albümü Donda için düzenlediği etkinliğinde kameralar karşısına geçmişti. Manson'ın adı, albümdeki 'Jail Pt.2' parçasında katkıda bulunanlar arasında.

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justin bieber, kanye west, kilise, marilyn manson, şeytan