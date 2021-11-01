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Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahibi' Marilyn Manson, Kanye West'in kilise konserinde
11:21 01.11.2021 (güncellendi: 11:22 01.11.2021)
© AFP 2021 / FRAZER HARRISONMarilyn Manson
© AFP 2021 / FRAZER HARRISON
Her pazar kilise konserleri düzenleyen Kanye West'in bu haftaki konuklarından Marilyn Manson hem hakkındaki taciz iddiaları hem de Şeytan Kilisesi'yle bağlantısı sebebiyle en dikkat çekici isim oldu.
ABD'li hiphopçı- rapçi Kanye West'in her pazar gelenekselleşen kilise konseri bu hafta tartışmalı bir ismi ağırladı. Geçen ay adını 'Ye' olarak değiştiren West'in, 15 farklı kadın tarafından cinsel, psikolojik ve fiziksel tacizle suçlanan ve 3 davada halihazırda yargılanmakta olan rockçı Marilyn Manson'ı konuk etmesi memnuniyetsizlik yarattı.
Kanye West brought out both Justin Bieber and Marilyn Manson during the Sunday Service's rooftop concert Sunday https://t.co/snOkzNOqgP pic.twitter.com/Ee3T67JCl7— Rolling Stone (@RollingStone) October 31, 2021
ABD'li yazar, müzisyen ve okültist Anton Szandor LaVey'in 30 Nisan 1966'da kurduğu Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahiplerinden' olan Manson, West ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber tepeden tırnağa beyaz kıyafetler içinde dua ederken görüntülendi. Bieber aynı zamanda West ile boşandığı reality show yıldızı eski eşi Kim Kardashian arasında bir dönem arabuluculuk yapan isim olarak da biliniyor.
marilyn manson is currently leading a prayer circle with justin bieber and kanye west pic.twitter.com/rDFUza5lvn— KENNY BEAR (@RapDose) October 31, 2021
Asıl adı Brian Warner olan Manson cinsel taciz iddiaları sonrası ilk kez yine West'in ağustosta, yeni albümü Donda için düzenlediği etkinliğinde kameralar karşısına geçmişti. Manson'ın adı, albümdeki 'Jail Pt.2' parçasında katkıda bulunanlar arasında.
The three famous singers were seen worshipping in a prayer circle together. https://t.co/LGXO6Mfm0A— HotNewHipHop (@HotNewHipHop) November 1, 2021