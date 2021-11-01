https://tr.sputniknews.com/20211101/squid-gamein-bebegi-matruska-oldu-1050373096.html

Squid Game’in bebeği matruşka oldu

Squid Game’in bebeği matruşka oldu

Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Squid Game dizisinin ilk bölümünden bir sahne Rusya’ya bağlı Yakutistan’dan bir grafik tasarımcı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:01+0300

2021-11-01T15:01+0300

2021-11-01T15:52+0300

dünya

güney kore

yakutistan

matruşka

squid game

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Yakutistan’dan Feoktist Alekseyev, dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan Squid Game dizisindeki oyuncuların, bebek dönmeden geçmelerinin istendiği ilk oyunun yeni bir versiyonunu yaptı.Sosyal medyada Feo olarak bilinen Alekseyev, dizideki korkunç görünümlü robot bebek yerine Rusya’nın ünlü iç içe geçmiş ahşap bebekleri olan ‘matruşka’yı koydu.Feo’nun Instagram’da paylaştığı video, binlerce beğeni aldı. Hatta dizide rol alan Güney Koreli Heo Sung-tae’nin de dikkatini çekti.Dizinin yıldızı, videoyu kendi hesabında paylaşarak, yaratıcısına tebriklerini iletti.Diziden bir oyuncunun dikkatini çekmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Feo, basına konuyla ilgili verdiği demeçte “Diziyi izlerken Rusya’da çekilseydi ne olurdu diye düşündüm. Sonra oradaki bebek yerine ünlü matruşkayı koydum, duvardaki görseller yerine de Rusya’daki apartman dairelerini” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/bu-da-adana-usulu-squid-game-buyuk-odul-adana-kebap-1050291406.html

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güney kore, yakutistan, matruşka, squid game