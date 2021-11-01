https://tr.sputniknews.com/20211101/suudi-arabistan-misir-ve-pakistana-3er-milyar-dolar-mevduat-yatirdi-1050356579.html

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırıldığını duyurdu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T03:20+0300

2021-11-01T03:20+0300

2021-11-01T03:20+0300

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pakistan

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Maliye Bakanlığından aktardığı açıklamada, "Krallık, pandemi sürecinde ihtiyaç duyan ülkelere döviz rezervlerini destekleyen önde gelen ülkelerden sayılır." ifadesi kullandı.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mısır Merkez Bankasına 3 milyar dolar değerinde bir mevduat sağladığı, önceki 2,3 milyar dolarlık mevduatın ödeme süresinin de uzatıldığı kaydedildi.Mısır Merkez Bankasının verilerinde, Suudi Arabistan'ın bankada mart ayı sonuna kadar 5,5 milyar dolara ulaşan uzun vadeli mevduatları olduğu açıklandı.Daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın ödemeler dengesini desteklemek için de sağlanan 1,2 milyar dolarlık ticaret finansmanı ile Pakistan Merkez Bankasına 3 milyar dolar sunduğu ifade edildi.Ayrıca, Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 9,5 milyar dolara ulaşan bu yurt dışına sağlanan kolaylıkların, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Suudi Arabistan'a son zamanlarda tahsis edilen özel çekme haklarının yaklaşık yüzde 70'ine eş değer olduğu belirtildi.

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