https://tr.sputniknews.com/20211101/tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-gubre-destegi-2022de-yuzde-100-artacak-1050360998.html

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T10:47+0300

2021-11-01T10:47+0300

2021-11-01T10:47+0300

ekonomi

ithalat

gübre

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

ihracat

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Tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre desteğinin artacağını ifade etti.'Gübre desteği yüzde 25 artacak'Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Geçen yıl bitkisel üretimde 126 tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/gubre-ihracatina-yasak-geliyor-1050011754.html

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ithalat, gübre, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, ihracat