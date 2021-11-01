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Tayland, 18 ay süren kısıtlamalardan sonra turistlere kapılarını yeniden açtı
Tayland, 18 ay süren kısıtlamalardan sonra turistlere kapılarını yeniden açtı
Tayland, 18 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından, 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına kapılarını yeniden açtığını duyurdu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:01+0300
2021-11-01T13:01+0300
koronavirüs
tayland
turist
kısıtlama
koronavirüs
kovid-19
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BBC'nin haberine göre Taylandlı yetkililer, 60'tan fazla düşük riskli ülkeden gelen aşılı turistlerin otel karantinasından muaf tutulacağını belirtti.Ülkenin, Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı ve Phuket dış hatlar terminalinde bugünden itibaren ilk ziyaretçilerine kapılarını açtığı bildirildi.Bugün ülkeye giriş yapacak turist sayısının 30 bini bulması bekleniyor.Ülkede nüfusun sadece 42'sinin iki doz aşılı olduğu belirtilirken, 2022'de ülkeye gelecek turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.Son 24 saatte 8 bin 165 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen, 55 kişinin virüse bağlı hayatını kaybettiği Tayland'da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 189'a, toplam can kaybı ise 19 bin 260'a yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/avustralya-kovid-19-nedeniyle-mart-2020de-kapattigi-sinirlarini-yeniden-acti-1050361283.html
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tayland, turist, kısıtlama, koronavirüs, kovid-19

Tayland, 18 ay süren kısıtlamalardan sonra turistlere kapılarını yeniden açtı

13:01 01.11.2021
© REUTERS / Soe Zeya TunTayland - koronavirüs
Tayland - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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Tayland, 18 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından, 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına kapılarını yeniden açtığını duyurdu.
BBC'nin haberine göre Taylandlı yetkililer, 60'tan fazla düşük riskli ülkeden gelen aşılı turistlerin otel karantinasından muaf tutulacağını belirtti.
Ülkenin, Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı ve Phuket dış hatlar terminalinde bugünden itibaren ilk ziyaretçilerine kapılarını açtığı bildirildi.
Bugün ülkeye giriş yapacak turist sayısının 30 bini bulması bekleniyor.
Ülkede nüfusun sadece 42'sinin iki doz aşılı olduğu belirtilirken, 2022'de ülkeye gelecek turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.
Son 24 saatte 8 bin 165 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen, 55 kişinin virüse bağlı hayatını kaybettiği Tayland'da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 189'a, toplam can kaybı ise 19 bin 260'a yükseldi.
Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
KORONAVİRÜS
Avustralya, Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
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