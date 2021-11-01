https://tr.sputniknews.com/20211101/ticaret-bakani-mus-ihracat-ekimde-208-milyar-dolara-gelerek-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1050372933.html

Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T14:57+0300

2021-11-01T14:57+0300

2021-11-01T15:04+0300

ekonomi

enflasyon

dış ticaret

ithalat

mehmet muş

dış ticaret açığı

ticaret bakanlığı

ihracat

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi" dedi.Muş, "Son 12 aylık ihracat 215.7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. 2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" diye konuştu.'Dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız'Muş, "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız" dedi.

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enflasyon, dış ticaret, ithalat, mehmet muş, dış ticaret açığı, ticaret bakanlığı, ihracat