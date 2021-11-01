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Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:57+0300
2021-11-01T15:04+0300
ekonomi
enflasyon
dış ticaret
ithalat
mehmet muş
dış ticaret açığı
ticaret bakanlığı
ihracat
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi" dedi.Muş, "Son 12 aylık ihracat 215.7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. 2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" diye konuştu.'Dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız'Muş, "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız" dedi.
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enflasyon, dış ticaret, ithalat, mehmet muş, dış ticaret açığı, ticaret bakanlığı, ihracat

Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı

14:57 01.11.2021 (güncellendi: 15:04 01.11.2021)
© AAdış ticaret, liman
dış ticaret, liman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dış ticaret açığı ise 2021 yılı Ekim ayında yüzde 39 oranında azalarak 1 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi" dedi.

Muş, "Son 12 aylık ihracat 215.7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. 2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" diye konuştu.

'Dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız'

Muş, "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız" dedi.
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