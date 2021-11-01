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Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı
14:57 01.11.2021 (güncellendi: 15:04 01.11.2021)
© AAdış ticaret, liman
© AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dış ticaret açığı ise 2021 yılı Ekim ayında yüzde 39 oranında azalarak 1 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi" dedi.
Muş, "Son 12 aylık ihracat 215.7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. 2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" diye konuştu.
Muş, "Son 12 aylık ihracat 215.7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. 2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" diye konuştu.
'Dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız'
Muş, "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız" dedi.
2021 yılı Ekim ayında ihracatımız %20,17’lik artışla 20,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 1, 2021
Bu değer ile geçen ayki Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru tazelenmiştir.
Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 215,7 milyar $’a ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/yA7FoIiU8k