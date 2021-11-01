https://tr.sputniknews.com/20211101/togg-istanbul-parkta-piste-cikti-1050385133.html

TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı

TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı

TOGG’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detayların yanı sıra aracın İstanbul... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:56+0300

2021-11-01T19:56+0300

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türkiye

sosyal medya

istanbul park

pist

togg

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TOGG’dan Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/togg-yerli-otomobilin-montajindan-goruntu-paylasti-1050359831.html

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